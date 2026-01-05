Официално: Партизан обяви заместника на Тайрик Джоунс

Популярни
  5 яну 2026 | 15:01
Центърът Тайрик Джоунс напусна Партизан, но сръбският клуб обяви официално присъединяването към тима на неговия заместник Тоние Джекири.

"Тоние Джекири е новият баскетболист на Партизан. Доскорошният център на братския ЦСКА Москва Тоние Джекири е новото попълнение на Партизан. Бившият играч на Фенербахче, УНИКС, АСВЕЛ, Баскония, Газиантеп, Остенде и Бандирма, скоро ще се присъедини към "черно-белия" отбор и ще облече фланелката с номер 23.

Високият двеста и тринадесет сантиметра Джекири е роден на 23 юли 1994 година. В досегашната си кариера е печелил трофеи във ВТБ лигата и Белгия.

Тоние, добре дошъл в Партизан!", привества новото си попълнение заемащият последно място в класирането на Евролигата сръбски тим.

31-годишният нигериец записа средно по 7.7 точки и 4.7 борби за 19.1 минути игра в 11 срещи в руското първенство с екипа на ЦСКА Москва този сезон.

Снимки: Imago

