  • 3 яну 2026 | 16:47
Официално: Крис Силва е играч на Фенербахче

Шампионът на Евролигата Фенербахче официално обяви привличането на Крис Силва. Габонското крило-център подписа с отбора на Шарунас Ясикевичу за 1+1 години.

Силва имаше отлични изяви през този сезон с екипа на АЕК. Габонецът записа средно по 14.8 точки и 8 борби в Шампионската лига и 16.2 точки и 7.4 борби в гръцкото първенство през този сезон.

29-годишният играч започва професионалната си кариера през 2019-а в Маями Хийт, а в НБА е носил екипите още на Сакраменто Кингс, Минесота Тимбъруулвс и Далас Маверикс.

Снимки: Gettyimages

