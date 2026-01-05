Везенков с нов съотборник в Олимпиакос

Гръцкият гранд Олимпиакос обяви официално трансфера на Тайрик Джоунс. Центърът, който до този момент носеше екипа на Партизан, се присъединява към шампиона на Гърция с договор за 2 години и половина.
Според Telesport Партизан ще получи компенсация в размер на 500 000 евро от клуба на Александър Везенков за трансфера на Джоунс, който имаше договор с белградчани до 2027 година.
Джоунс бе сред най-ефективните играчи на Партизан от началото на сезона с 10.7 точки и 6.1 борби средно на мач за 17 срещи при рейтинг на КПД 16.2.
Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас разполага с Никола Милутинов и Донтей Хол на позицията център, а Мустафа Фал е трайно контузен и ще е извън строя още дълго време.
Снимки: Imago