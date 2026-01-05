Официално: Нандо Де Коло се завърна във Фенербахче

Легендарният френски баскетболист Нандо Де Коло отново ще облече екипа на Фенербахче, съобщиха от клуба. 38-годишният гард се завръща с договор до края на сезона. Той игра за тима от Истанбул между 2019 и 2022 година и помогна за спечелването на титлата в турското първенство през сезон 2021/22 и Купата на Турция през сезон 2019/20.

От лятото на 2022 година до момента Де Коло игра за тима на АСВЕЛ Вильорбан.

В Европа Де Коло е защитавал още цветовете на Валенсия и ЦСКА Москва, като с "армейците" два пъти печели Евролигата и е обявен за "Най-полезен играч" и "Най-полезен играч във Финалната четворка" през 2016 година.

Де Коло игра и в НБА, където бе част от отборите на Сан Антонио Спърс и Торонто Раптърс.

С националния тим на Франция той има един златен, един сребърен и един бронзов медал от европейски първенства, един бронз от световно първенство и два сребърни медала от Олимпийски игри.

Тимът на Фенербахче е актуалният шампион в Евролигата, а от началото на настоящия сезон е на трето място в класирането с 12 победи и 6 загуби.

Снимки: Imago