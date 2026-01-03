Играл в Денвър гард: Везенков ми напомня много за Никола Йокич

Новото попълнение на Олимпиакос Монте Морис похвали съотборника си Александър Везенков и дори сравни българското крило със сръбската суперзвезда на Денвър Нъгетс Никола Йокич. Морис, който се присъедини неотдавна към гранда от Пирея, игра заедно с Йокич в тима на “Златните буци” между 2017 и 2022 година.

Везенков в челото на три индивидуални класации след преполовяването на редовния сезон в Евролигата

"По някакъв начин Саша ми напомня толкова много за Никола Йокич. Как борави с топката му около коша, IQ-то му, това, че знае как трябва да играе", сподели 30-годишният гард след края на дербито в гръцката столица от Евролигата в петък вечерта, спечелено от Олимпиакос с 87:82. Везенков се отличи с 24 точки и 9 борби в двубоя.

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби

Самият Везенков се пробва в НБА с екипа на Сакраменто Кингс през сезон 2023/24. Само след един сезон в Лигата на извънземните обаче той реши да се завърне в Олимпиакос и в момента отново е кандидат за MVP на Евролигата с 18.1 точки и 7.1 борби средно на мач при КПД от 21.5.

Следвай ни:

Снимки: Imago