Халф на Славия: Феновете на Гьозтепе и жителите на Измир винаги ще останат в сърцето ми

Халфът на Славия Исак Соле се върна година назад в своята кариера, когато на този ден скъса кръстни връзки на коляното. Тогава националът на ЦАР беше под наем в отбора на Станимир Стоилов - Гьозтепе. Соле претърпя тежката контузия при победата с 4:2 като гост на Бешикташ.

Ето какво написа Соле в социалните мрежи:

24 ноември 2024

Днес е специален и странен ден за мен, защото е денят, в който животът ми се промени.

Със сигурност нямам думи да напиша или опиша подкрепата, която ми оказахте, но вие отчасти сте моята сила след контузията ми и трябва да знаете, че феновете на Гьозтепе и жителите на Измир винаги ще останат в сърцето ми.

Един ден в Измир, завинаги в Измир.