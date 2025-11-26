Популярни
  • 26 ное 2025 | 15:57
Славия си спомни за Димитър Ларгов. Легендата на "белите" и българския футбол почина на 26 ноември 2020 година на 84-годишна възраст. С "белите" Ларгов печели три пъти националната купа през сезоните 1962-63, 1963-64 и 1965-66. Вицешампион е в А група през 1959 и 1967 година. Достига до полуфинал в европейския клубен турнир КНК през пролетта на 1967 година.

"Пет години без Димитър Ларгов. Нека си спомним за него с част от  великолепната му реч за 100 годишнината на Славия: "Велико нещо е да носиш бялата фланелка. Иска ми се днес и младите тук да го усещат така! Славия е голямо име, нещо много повече от спортно дружество или футболен клуб. Тя е духовност! И неповторим дух, като характер и приятелство", написаха в официалния сайт на Славия. 

За националния отбор на България има 20 мача, участник е на Мондиал 1966. Президент e на Славия в периода 1984-1989 година и на Българския футболен съюз (1991-1993 година).   "Дълбок поклон пред светлата памет на един от най-изявените представители на славистката общност", се казва още в съобщението на Славия.

