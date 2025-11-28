Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Венци Стефанов "чукна" 76

  • 28 ное 2025 | 13:25
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов навършва 76 години днес. Босът на "белите" е роден на 28 ноември 1949 г. в София. Вече над 30 години бизнесменът е начело на най-стария столичен клуб, като през 1996-а отборът от квартал "Овча купел" спечели златен дубъл.

През 2018 г. славистите триумфираха с Купата на България след успех с дузпи срещу Левски. Стефанов е бивш вицепрезидент на Българския футболен съюз и бивш дългогодишен член на Изпълнителния комитет на централата.

Екипът на Sportal.bg пожелава здраве и успехи на Венцеслав Стефанов!

