Двама от основните футболисти на Монтана се завръщат за гостуването на Локомотив (Пд)

ПФК Монтана гостува на Локомотив (Пловдив) във втория мач от 17-ия кръг на efbet Лига. Срещата е в петък, 28-ми ноември, от 17:30 часа.

Гостите пътуваха днес за Пловдив, като в групата попаднаха двама от основните играчи на тима, пропуснали срещата с Левски (София) в миналия кръг. На разположение от първата минута на старши треньора Анатоли Нанков ще бъдат централният бранител Давид Малембана, както и дефанзивният халф Ваджеба Сакор, който пропусна три поредни срещи за „сините“.

„Хубаво е, че и двамата ще вземат участие. Отиваме в Пловдив с ясната идея, че трябва се опитаме навсякъде да печелим точки.“, сподели Нанков за официалния сайт на клуба.

Срещата ще се изиграе при закрити врата заради наказание, което „смърфовете“ трябва да изтърпят заради поведението на феновете по време на дербито с Ботев (Пловдив).

„Вярно е, че публиката винаги помага, но Локомотив е добър отбор като цяло. Мястото в класирането го показва. Нормално е да са фаворит. Това е един стойностен отбор, който рядко губи. Ще подходим сериозно към срещата. Отиваме да се сборим. Не отписваме нито един мач.“, добави още Анатоли Нанков.

Във втория кръг от този сезон двата тима поделиха точките след равенство 1:1 на стадион „Огоста“. Последната визита на монтанчани на стадион „Локомотив“ в Пловдив също приключи при равен резултат – 2:2 на 30-ти октомври 2020 година.