Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Двама се завръщат в групата на Монтана за двубоя с Локо (Пд)

Двама се завръщат в групата на Монтана за двубоя с Локо (Пд)

  • 27 ное 2025 | 15:06
  • 293
  • 0

Футболистите на Монтана заминаха за Пловдив веднага след днешната тренировка. В групата за мача с Локомотив се завърнаха централният защитник Давид Малембана и полузащитникът Вахаебах Сакор. Двамата се очаква да започнат в титулярния състав, след като вече са напълно възстановени от контузиите. Двубоят в квартал „Лаута“ пропускат вратарят Марсио Роса, който се възстановява от операция от апендицит и централният нападател Владислав Цеков, който е болен.

Нико Петров с анализ след Монтана - Левски: Двубоят свърши още след 20 минути игра
Нико Петров с анализ след Монтана - Левски: Двубоят свърши още след 20 минути игра

Групата на Монтана за мача с Локомотив (Пловдив):

вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

защитници: Костадин Илиев, Мартин Михайлов, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Ариан Мършуля, Давид Малембана;

полузащитници и нападатели: Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Важебах Сакор, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Ибрахим Мухаммад.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море

Слави Клашъра ще бъде специален гост на двубоя между Ботев (Пд) и Черно море

  • 27 ное 2025 | 12:33
  • 687
  • 2
Сангаре първи в две любопитни класации

Сангаре първи в две любопитни класации

  • 27 ное 2025 | 11:57
  • 1581
  • 0
Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

Младежки национали гостуват на жребия за Коледния турнир на Зоналния съвет на БФС – София

  • 27 ное 2025 | 11:23
  • 555
  • 0
Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

Официално: Хосу Урибе се завърна начело на Берое

  • 27 ное 2025 | 10:51
  • 2903
  • 6
„Лигата на талантите“ с акцент на 13-я кръг в Елитната група до 18 години – ключова победа за лидера в класирането

„Лигата на талантите“ с акцент на 13-я кръг в Елитната група до 18 години – ключова победа за лидера в класирането

  • 27 ное 2025 | 10:00
  • 459
  • 0
Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

Само един треньор на Лудогорец е дебютирал срещу по-тежък съперник в Европа от Хьогмо

  • 27 ное 2025 | 09:55
  • 1272
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 10089
  • 41
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 1942
  • 1
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 7311
  • 24
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 2230
  • 1
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6638
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6018
  • 0