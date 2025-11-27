Двама се завръщат в групата на Монтана за двубоя с Локо (Пд)

Футболистите на Монтана заминаха за Пловдив веднага след днешната тренировка. В групата за мача с Локомотив се завърнаха централният защитник Давид Малембана и полузащитникът Вахаебах Сакор. Двамата се очаква да започнат в титулярния състав, след като вече са напълно възстановени от контузиите. Двубоят в квартал „Лаута“ пропускат вратарят Марсио Роса, който се възстановява от операция от апендицит и централният нападател Владислав Цеков, който е болен.

Групата на Монтана за мача с Локомотив (Пловдив):



вратари: Васил Симеонов, Юлиян Весков;

защитници: Костадин Илиев, Мартин Михайлов, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Ариан Мършуля, Давид Малембана;

полузащитници и нападатели: Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Важебах Сакор, Филип Ежике, Петър Атанасов, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Ибрахим Мухаммад.