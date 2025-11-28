Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Тони Кроос се завърна на "Бернабеу", където бе награден с Федералния кръст за заслуги на Германия

Тони Кроос се завърна на "Бернабеу", където бе награден с Федералния кръст за заслуги на Германия

  • 28 ное 2025 | 10:01
Тони Кроос се завърна на "Бернабеу", където бе награден с Федералния кръст за заслуги на Германия

Бившият полузащитник на Реал Мадрид и националния отбор по футбол на Германия - Тони Кроос, беше награден с Федералния кръст за заслуги от президента на страната Франц-Валтер Щайнмайер по време на церемония на стадион „Сантиаго Бернабеу“.

Щайнмайер нарече Кроос „жива легенда“ и добави: „Като полузащитник, ти беше сърцето на своя отбор и до днес си създател на германо-испанско приятелство. Твоето приятелско и уравновесено поведение на и извън игрището е това, което те направи модел за подражание за много млади футболни таланти и фенове на спорта“.

Германският президент похвали Кроос за социалната му дейност извън спорта, заради която му беше връчена наградата. Преди десет години той основа фондация помощ на болни деца.

35-годишният бивш футболист спечели Световното първенство с Германия през 2014 година. В кариерата си той има 114 мача и 17 гола с националната фланелка.

Тони Кроос е и шесткратен победител в Шампионската лига - веднъж с Байерн (Мюнхен) и пет пъти с Реал Мадрид. Той също има четири титли в испанската Ла Лига, както и по три трофея от Бундеслигата и Купата на Германия. Той се оттегли от футбола през миналото лято след участието си на Европейското първенство, проведено в неговата родина.

„За мен е изключително специално не само да спечеля тази награда, но и тя да ми бъде връчена точно тук. Този стадион ми беше дом през последните десет години и смятам, че винаги ще бъде“, каза бившият германски национал.

Снимки: Imago

