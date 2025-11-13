Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

Бившият халф на Реал Мадрид Тони Кроос, който се оттегли от футбола през пролетта на 2024 година, говори за ситуацията в клуба от испанската столица и за младия Арда Гюлер, смятан от мнозина за негов наследник в центъра на терена. В интервю за "АС" германецът похвали напредъка на турския национал, но уточни, че не го смята за свой наследник в Реал.
„Щастлив съм, че тази година Гюлер играе много повече, защото го заслужава и е надежда за бъдещето. Той е различен тип играч от мен. Най-добрата му позиция е очевидно по-офанзивна от моята, така че изобщо не е мой наследник", каза Кроос.
"Радвам се за Арда. Имах възможността да играя до него. Той има фино докосване на топката, което този сезон вече успя да използва много добре. Надявам се да продължи да играе постоянно, защото само така може да напредва. Сигурен съм, че може да е ключова фигура в Реал Мадрид за много години напред“, подчерта германецът.
„Само защото се чува по-малко за мен, не означава, че нямам какво да правя. Много неща се случват. Работя ежедневно в моята академия в Мадрид, където лично тренирам два отбора. Освен това, фондацията ми навърши 10 години и отбелязахме повода с голямо събитие в Дюселдорф“, сподели Кроос.
Германецът изигра 465 мача с фланелката на Реал Мадрид, като успя да отбележи 28 гола и да направи 99 асистенции. В кариерата си той е играл още за Грайфсвалдер, Ханза (Рощок), Байерн (Мюнхен) и Байер (Леверкузен).
За националния отбор на Германия Кроос вкара 17 гола и направи 21 асистенции в 114 официални мача.
Снимки: Imago