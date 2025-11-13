Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

Бившият халф на Реал Мадрид Тони Кроос, който се оттегли от футбола през пролетта на 2024 година, говори за ситуацията в клуба от испанската столица и за младия Арда Гюлер, смятан от мнозина за негов наследник в центъра на терена. В интервю за "АС" германецът похвали напредъка на турския национал, но уточни, че не го смята за свой наследник в Реал.

„Щастлив съм, че тази година Гюлер играе много повече, защото го заслужава и е надежда за бъдещето. Той е различен тип играч от мен. Най-добрата му позиция е очевидно по-офанзивна от моята, така че изобщо не е мой наследник", каза Кроос.

🗣️ Toni Kroos: “Arda Güler my successor? He’s a different type of player. His best position is clearly more attacking than mine, so it’s not about me being replaced at all. But I’m generally happy for him because he's a good guy.” @diarioas pic.twitter.com/D7jx0cyWCe — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 12, 2025

"Радвам се за Арда. Имах възможността да играя до него. Той има фино докосване на топката, което този сезон вече успя да използва много добре. Надявам се да продължи да играе постоянно, защото само така може да напредва. Сигурен съм, че може да е ключова фигура в Реал Мадрид за много години напред“, подчерта германецът.

„Само защото се чува по-малко за мен, не означава, че нямам какво да правя. Много неща се случват. Работя ежедневно в моята академия в Мадрид, където лично тренирам два отбора. Освен това, фондацията ми навърши 10 години и отбелязахме повода с голямо събитие в Дюселдорф“, сподели Кроос.

🗣️ Toni Kroos: “Arda Güler has a really fine touch, which he’s already used very effectively this season. That’s why I hope he keeps getting consistent playing time because that’s the only way he can improve. I’m sure he’ll be able to make his mark at the club for many years.” pic.twitter.com/Trlw3ujat9 — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 12, 2025

Германецът изигра 465 мача с фланелката на Реал Мадрид, като успя да отбележи 28 гола и да направи 99 асистенции. В кариерата си той е играл още за Грайфсвалдер, Ханза (Рощок), Байерн (Мюнхен) и Байер (Леверкузен).

За националния отбор на Германия Кроос вкара 17 гола и направи 21 асистенции в 114 официални мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago