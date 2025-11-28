Илиян Станчев: Най-подготвените са

Черноломец (Попово) приема утре Лудогорец III (Разград). Срещата е от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец (Попово) и Лудогорец III (Разград) ще подкрепят международна кампания

„Излизаме срещу може би най-натренирания отбор в групата. Наясно сме, че ни очакват тежки минути. Те обаче са на нашия стадион. Предимството ни е в опита. Ще разчитаме на него. Уверени сме във възможностите си. Никога не сме избягвали двубоите със силните съперници. Длъжни сме да заличим неприятния резултат от последния ни мач с победа в предстоящият“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.