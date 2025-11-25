Популярни
  • 25 ное 2025 | 12:36
Черноломец (Попово) и Лудогорец III (Разград) ще подкрепят международна кампания

Черноломец (Попово) приема Лудогорец III (Разград) в среща от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двата отбора ще се включат в подкрепа на международна кампания. За предприетата инициатива, съобщават от Черноломец на фейсбук страницата си.

Футболният мач на 29 ноември в гр. Попово подкрепя международната кампания „Зонта казва НЕ на насилието срещу жени“. В съботния ден на Градския стадион в Попово отборите на ФК „Черноломец 1919“ – Попово и ФК „Лудогорец 1945 III“ – Разград, ще се включат в международната кампания „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“, като излязат на терена с оранжеви ленти на ръцете.

Инициативата се организира от Зонта клуб Попово и е част от глобалното движение „Zonta Says NO to Violence Against Women“. Кампанията цели да повиши обществената чувствителност и да изпрати категорично послание: „Насилието няма място в нашия живот“. Събитието подкрепя и Проект „Рада казва НЕ“ – национална програма за превенция, информираност и работа с общности и младежи.

Оранжевата лента е световен символ на надежда за живот без насилие. Посланието на инициативата е ясно: „Обичта НЕ боли.“

Ела на стадиона, подкрепи отбора!

ФК "Черноломец 1919" Попово срещу ФК "Лудогорец 1945 III" Разград

29.11.2025 /събота/

14:00 часа

Градски стадион – Попово

Снимка: ФК Черноломец 1919 Попово – фейсбук

