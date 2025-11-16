Невен Венков: Сладка победа над силен противник

Вчера, Черноломец (Попово) се наложи у дома с 2:1 над Волов-Шумен 2007. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец надви Волов Шумен 2007

Ето какво каза след двубоя старши треньорът на домакините Невен Венков пред официалния сайт на Черноломец.

„Спечелихме това дерби… сладка победа над много силен съперник. Трябваше да се реваншираме след тежката загуба в сряда и го направихме. Стана здрава битка, в която гостите владееха повече топката, а ние опасно контраатакувахме. Огромно „благодаря“ на момчетата. Въпреки кадровите проблеми, които имаме и само двата дни почивка от предния мач, всички проявиха характер и силна воля. Раздадоха се до край и благодарение на това се поздравихме с победата“.

Снимка: chernolomets1919.com