Живко Желев: Във възход са

  • 28 ное 2025 | 07:20
  • 61
  • 0

ОФК Хасково приема утре Левски (Карлово). Срещата е от 19-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Под въпрос е участието на лидерите на домакините Красимир Илиев, Владислав Узунов и Юлий Шекеров.

„Добрите резултати и челно класирането показват, че Левски (Карлово) е във възход. Ще ни е трудно. Не се плашим. Досега доказахме, че можем да излизаме с чест от двубои срещу силните отбори. Сега трябва да изиграем с пълна концентрация 90-те минути. Целта е да вземем максимума. Очаквам да се получи хубав мач“, коментира пред Sportal.bg треньорът на хасковския състав Живко Желев.

