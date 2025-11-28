Голям проблем за Реал Сосиедад: Микел Оярсабал се контузи

Всяка контузия представлява сериозен удар за всеки отбор, но когато в случая на Реал Сосиедад става въпрос за Микел Оярсабал, новината е още по-неприятна. Точно това се случи, макар и да не беше напълно неочаквано. Капитанът на баските играеше без почивка както за клубния си тим под ръководството на Серхио Франсиско, така и за националния отбор на Испания, и в крайна сметка тялото му не издържа, пише "АС".

От Реал Сосиедад излязоха със следното официално съобщение относно състоянието на капитана: „Изследванията, направени днес на Микел Оярсабал от медицинския екип на Реал Сосиедад, потвърждават мускулна травма в подколянното сухожилие на левия крак. Възстановяването му ще определи кога ще бъде на разположение.“

Микел Оярсабал беше взел участие във всички 13 изиграни до момента кръга в Ла Лига, като беше завършил всички мачове с изключение на два – в 2-ия кръг, когато игра 72 минути, и в 3-ия, когато записа 78 минути. Той имаше и пет отбелязани гола. В националния отбор също беше незаменим за Луис де ла Фуенте, дори в мачове, чийто изход вече беше практически решен. Сега той ще пропусне няколко срещи, като най-близките са срещу Виляреал, Реус (за Купата) и Алавес. Преди коледната пауза предстоят и двубои с Жирона и Леванте.

В момента Реал Сосиедад остава почти без опции в атака, тъй като контузени са също Оскарсон и Карикабуру. Това оставя Садик като единствен чист нападател в отбора. Ако досега се водеха дебати за необходимостта от подсилване на атаката през зимния трансферен прозорец, тази контузия на толкова важен играч като Оярсабал окончателно потвърждава тези съмнения.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages