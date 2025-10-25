Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Оярсабал измъкна Реал Сосиедад от опасната зона

Оярсабал измъкна Реал Сосиедад от опасната зона

  • 25 окт 2025 | 00:39
  • 163
  • 0

Микел Оярсабал вкара и двата гола за успеха на Реал Сосиедад с 2:1 срещу Севиля в откриващия мач от 10-ия кръг в Ла Лига. Испанският национал беше точен от дузпа в 19-ата минута, а в 36-ата се разписа още веднъж. Попадението за гостите бе дело на Неманя Гудел в 30-ата минута.

Домакините заслужиха трите точки с по-активната си игра през целия двубой и вече са извън зоната на изпадащите, изкачвайки се до 14-тата позиция в подреждането. Севиля пък допусна второ поредно поражение и заема 9-о място. Отборът на Матиас Алмейда се представя силно далеч от дома през сезона, но днес отправи само един точен удар.

В 17-ата минута Фабио Кардосо игра с ръка в наказателното поле на Севиля и реферът Адриан Кордеро посочи бялата точка. Оярсабал прати Одисеас Влаходимос в грешния ъгъл и откри резултата. Попадението даде увереност на домакините, които продължиха да са агресивни в противниковата половина.

Севиля намери начин да възстанови равенството в 30-ата минута. Триково изпълнение на корнер завари неподготвена отбраната на Реал Сосиедад и Неманя Гудел прати топката в мрежата, не без помощта и на рикошет в тялото на играч на домакините.

Само шест миути по-късно защитниците на гостите отново действаха разсеяно и Оярсабал се възползва. Звездата на Реал Сосиедад шутира от ъгъла на вратарското поле и направи безпомощен Влаходимос - 2:1.

През второто полувреме "чури урдин" действаха предпазливо, а Севиля нямаше идея как да стигне до нов гол. Андалусийци заложиха на безкрайни центрирания, но бранителите в синьо-бяло бяха подготвени.

Снимки: Gettyimages

