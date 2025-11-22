Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

Превъзмогналият слабия старт на сезона тим на Реал Сосиедад продължава със силните резултати, след като постигна четвърта победа в последните си пет двубоя. Този път баските надвиха Осасуна с 3:1 във визита от 13-тия кръг на Ла Лига. Успехът доближи отбора на две точки до топ 6 преди изиграването на останалите мачове.

Баските дори направиха обрат, след като след първата част губеха с 0:1. Срещата на “Ел Садар” ще бъде запомнена с феноменалния трети гол на Сосиедад, реализиран от Андер Баренечеа в 82-рата минута. Тогава той вкара с удар директно от центъра, гарантирайки трите точки за своя отбор.

Отново на висота беше и неуморимият капитан на гостите Микел Оярсабал. Той се отчете с асистенция за второто попадение, с което не спира да допринася за головете на своя тим. Нападателят има три попадения и две асистенции в последните четири двубоя на Сосиедад в Ла Лига, а направо извънземна е статистиката му с екипа на испанския национален отбор - девет гола и шест асистенции в последните осем сблъсъка на европейските шампиони.

Сега срещу Осасуна съставът на Реал Сосиедад направи неубедителна първа част. Раул Гарсия на два пъти пропусна да се разпише за 1:0, но това все пак го направи Алехандро Катена в 42-рата с глава след корнер.

През второто полувреме баските показаха друго лице и още в 52-рата изравниха чрез Брайс Мендес. След още шест минути Оярсабал изведе Гонсало Гедеш за 2:1 в полза на гостите.

После дойде и забележителното изпълнение на Баренечеа от центъра, спряло в мрежата за 3:1.

В края дори футболистите на Сосиедад завършиха с човек повече, защото в 87-ата Иниго Аргуибиде от тима на Осасуна беше изгонен с директен червен картон за грубо влизане в краката на Серхио Гомес.