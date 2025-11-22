Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

Кандидат за гол на сезона и неуморимият Оярсабал удължиха силната серия на Сосиедад

  • 22 ное 2025 | 21:29
  • 611
  • 0

Превъзмогналият слабия старт на сезона тим на Реал Сосиедад продължава със силните резултати, след като постигна четвърта победа в последните си пет двубоя. Този път баските надвиха Осасуна с 3:1 във визита от 13-тия кръг на Ла Лига. Успехът доближи отбора на две точки до топ 6 преди изиграването на останалите мачове.

Баските дори направиха обрат, след като след първата част губеха с 0:1. Срещата на “Ел Садар” ще бъде запомнена с феноменалния трети гол на Сосиедад, реализиран от Андер Баренечеа в 82-рата минута. Тогава той вкара с удар директно от центъра, гарантирайки трите точки за своя отбор.

Отново на висота беше и неуморимият капитан на гостите Микел Оярсабал. Той се отчете с асистенция за второто попадение, с което не спира да допринася за головете на своя тим. Нападателят има три попадения и две асистенции в последните четири двубоя на Сосиедад в Ла Лига, а направо извънземна е статистиката му с екипа на испанския национален отбор - девет гола и шест асистенции в последните осем сблъсъка на европейските шампиони.

Сега срещу Осасуна съставът на Реал Сосиедад направи неубедителна първа част. Раул Гарсия на два пъти пропусна да се разпише за 1:0, но това все пак го направи Алехандро Катена в 42-рата с глава след корнер.

През второто полувреме баските показаха друго лице и още в 52-рата изравниха чрез Брайс Мендес. След още шест минути Оярсабал изведе Гонсало Гедеш за 2:1 в полза на гостите.

После дойде и забележителното изпълнение на Баренечеа от центъра, спряло в мрежата за 3:1.

В края дори футболистите на Сосиедад завършиха с човек повече, защото в 87-ата Иниго Аргуибиде от тима на Осасуна беше изгонен с директен червен картон за грубо влизане в краката на Серхио Гомес.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

Атлетико Мадрид ще е без Облак срещу Хетафе

  • 22 ное 2025 | 21:32
  • 504
  • 0
Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

  • 22 ное 2025 | 21:27
  • 12414
  • 15
Копа Судамерикана: Ланус 0:0 Атлетико Минейро

Копа Судамерикана: Ланус 0:0 Атлетико Минейро

  • 22 ное 2025 | 22:00
  • 2520
  • 0
ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

  • 22 ное 2025 | 21:07
  • 364
  • 0
Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

Ювентус не успя да победи и затъналата Фиорентина

  • 22 ное 2025 | 21:04
  • 6878
  • 5
Аугсбург се върна на победния път с успех над Хамбургер

Аугсбург се върна на победния път с успех над Хамбургер

  • 22 ное 2025 | 20:15
  • 416
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 96092
  • 502
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 23548
  • 22
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 7676
  • 63
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 40021
  • 75
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 29333
  • 72
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 27813
  • 381