Оярсабал спаси Реал Сосиедад срещу Елче

Елче и Реал Сосиедад завършиха 1:1 в двубой от 12-тия кръг на Ла Лига. Домакините бяха по-близо до победата след гол на Анхел Родригес в 57-ата минута, но малко преди изтичането на редовното време Микел Оярсабал изравни от дузпа, отсъдена за нарушение на Давид Афенгрюбер.

Реал Сосиедад не загуби пети пореден мач във всички турнири и заема 14-то място в класирането с 13 точки. Елче се представя над очакванията и с равенството днес се изкачи до 9-ата позиция с 15 точки, колкото има и Алавес.

Първата голова възможност се откри пред Рафа Мир в 16-ата минута, но Алекс Ремиро внимаваше. Реал Сосиедад отговори с красив удар от въздуха на Такефуса Кубо, отразен от Матиас Дитуро. В ответната атака Родриго Мендоса пропусна да даде преднина на Елче.

В 31-вата минута късметът отново обърна гръб на домакините. Рафа Мир беше много близо до попадението, но топката излезе в аут. Малко преди почивката Оярсабал се откъсна и шутира по диагонала, но Дитуро успя да избие в корнер.

В 57-ата минута центриране от десния фланг стигна до Алваро Родригес, който имаше достатъчно време да си спре топката и да я насочи точно под гредата - 1:0. Последва силен натиск на Реал Сосиедад. Старанието на баските даде резултат в края на редовното време, когато Оярсабал изравни от бялата точка.

В заключителните минути от двубоя и двата тима имаха по едно добро положение, но не съумяха да изтръгнат победата.

Снимки: Gettyimages