Двама вратари блеснаха в двубоя между Виктория (Пилзен) и Фрайбург

Отборите на Виктория (Пилзен) и Фрайбург завършиха наравно 0:0 на “Доосан Арена” в срещата помежду си от петия кръг на Лига Европа. Така двата тима остават без загуба в основната фаза на турнира.

Резултатът можеше да бъде много по-различен, тъй като и двата отбора отправиха доста удари. Въпреки това не се стигна до нито един гол в двубоя заради блестящите изяви на двамата вратари. Ноа Атуболу от германския състав направи седем спасявания, а Флориан Виегеле от чешкия тим завърши мача с шест спрени изстрела.

Така Фрайбург пропусна възможността да стане новия лидер в класирането и вместо това се смъкна на третото място преди късните мачове със своите 11 точки. Виктория пък поне временно заема деветата позиция със своите 9 пункта.

Снимки: Imago