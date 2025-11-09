Популярни
Фрайбург удължи серията от загуби на Санкт Паули

  • 9 ное 2025 | 19:06
Фрайбург спечели с 2:1 домакинството си на Санкт Паули. Тимът от Хамбург записа седма поредна загуба в Бундеслигата.

Наставникът на домакините Юлиан Шустер направи само три промени от победата над Ница в Лига Европа в четвъртък. Въпреки това неговите играчи се справиха. Санкт Паули бе заложил на доста дефанзивна тактика с надеждата да ограничи съперника. Това се получи в голяма част от първото полувреме. Пет минути преди почивката обаче неубедителна намеса на вратаря Никола Васил позволи на Юито Сузуки да открие резултата.

Втората част започна отлично за Фрайбург, който стигна до втори гол в 50-ата минута. Васил отклони опасно центриране, но топката стигна до Егещайн и той удвои аванса на домакините. Тимът на Шустер контролираше събитията на терена, но допусна съперникът да се върне в мача. След грешка на Макенго се стигна до центриране и Луис Опи се разписа. След това гостите започнаха да играят по-смело. Те не създадоха много възможности, но минута преди края можеше да изравнят. Удар на резервата Ървайн бе отклонен и топката мина покрай вратата.

Снимки: Imago

