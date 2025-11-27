Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Хеттрик на Станич върна Лудогорец към победите в Европа - на живо след 3:2 над Селта
  1. Sportal.bg
  2. Лил
  3. Лил се развихри срещу Динамо (Загреб) за най-убедителната си победа в ЛЕ

Лил се развихри срещу Динамо (Загреб) за най-убедителната си победа в ЛЕ

  • 27 ное 2025 | 21:43
  • 361
  • 0
Лил се развихри срещу Динамо (Загреб) за най-убедителната си победа в ЛЕ

Отборът на Лил записа най-убедителната си победа в Лига Европа през този сезон, след като спечели с 4:0 като домакин на Динамо (Загреб) в двубоя помежду им от петия кръг на основната фаза на турнира.

Още в осмата минута Монсеф Бакрар се разписа с глава за гостите, но голът му не беше признат заради негов фал в атака. По този начин “песовете” бяха тези, които поведоха в резултата, като това стана в 21-вата минута. Тогава Хакон Арнар Харалдсон изведе със своя пас Феликс Корея, който беше точен с шут по земя. В 36-ата минута Нгал Айел Мукау удвои преднината на своя тим след подаване на Игман Хамза, който в 69-ата минута също се отчете с гол чрез удар по земя след втората асистенция на Харалдсон. Крайният резултат беше оформен в 86-ата минута, когато изстрел на резервата Итън Мбапе беше избит, но с добавката си Бенжамен Андре прати топката в мрежата.

Така Лил се изкачи на седмото място в класирането с актив от 9 точки, а Динамо се свлече на 18-ата позиция, оставайки със 7 пункта след третия си пореден мач в турнира без победа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лига на конференциите: започнаха късните двубои в турнира

Лига на конференциите: започнаха късните двубои в турнира

  • 27 ное 2025 | 21:45
  • 9142
  • 1
Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

  • 27 ное 2025 | 19:37
  • 993
  • 6
Халф на Наполи може да се подложи на операция

Халф на Наполи може да се подложи на операция

  • 27 ное 2025 | 19:10
  • 742
  • 0
Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

  • 27 ное 2025 | 18:40
  • 909
  • 0
Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 1317
  • 2
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

  • 27 ное 2025 | 18:02
  • 3781
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 51207
  • 162
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 28057
  • 19
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 19614
  • 27
Лига Европа на живо: Лион поведе на Макаби

Лига Европа на живо: Лион поведе на Макаби

  • 27 ное 2025 | 21:45
  • 13306
  • 1
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 10684
  • 11
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 6568
  • 9