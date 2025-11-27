Лил се развихри срещу Динамо (Загреб) за най-убедителната си победа в ЛЕ

Отборът на Лил записа най-убедителната си победа в Лига Европа през този сезон, след като спечели с 4:0 като домакин на Динамо (Загреб) в двубоя помежду им от петия кръг на основната фаза на турнира.

Още в осмата минута Монсеф Бакрар се разписа с глава за гостите, но голът му не беше признат заради негов фал в атака. По този начин “песовете” бяха тези, които поведоха в резултата, като това стана в 21-вата минута. Тогава Хакон Арнар Харалдсон изведе със своя пас Феликс Корея, който беше точен с шут по земя. В 36-ата минута Нгал Айел Мукау удвои преднината на своя тим след подаване на Игман Хамза, който в 69-ата минута също се отчете с гол чрез удар по земя след втората асистенция на Харалдсон. Крайният резултат беше оформен в 86-ата минута, когато изстрел на резервата Итън Мбапе беше избит, но с добавката си Бенжамен Андре прати топката в мрежата.

Така Лил се изкачи на седмото място в класирането с актив от 9 точки, а Динамо се свлече на 18-ата позиция, оставайки със 7 пункта след третия си пореден мач в турнира без победа.

Снимки: Imago