Жиру поведе Лил към обрат срещу корав новак в голов екшън

Отборът на Лил стигна до труден успех с 4:2 срещу тима на Париж ФК в срещата от 13-тия кръг на френската Лига 1.

Така победителите се завърнаха в топ 4 на класирането, докато новаците останаха с 3 точки над зоната на изпадащите.

Столичани стигнаха първи до гол в 11-тата минута на двубоя. Вилем Гюбел се откри на стрелкова позиция и прати топката в опразнената врата, с което даде аванс на своите.

Логично след това домакините овладяха изцяло инициативата и заваля дъжд от положения пред вратата на новаците. Въпреки това парижани удържаха натиска и в рамките на половин час играчите на Лил стигнаха до цели пет ъглови удара. Все пак в 40-ата минута домакините най-накрая успяха да стигнат до гол и Оливие Жиру се разписа след асистенция на Роман Перо.

Веднага след подновяването на играта Жиру можеше да се превърне в пълен герой с втори гол, но този път вратарят Квин Трап спаси.

Обратът дойде след почивката, като гостите отново успяха да запазят мрежата си суха сравнително дълго. Четвърт час преди края на редовното време обаче те сами се саботираха и Венсан Маркети направи глупаво нарушение в собственото си наказателно поле, което доведе до дузпа в полза на Лил. С изпълнението се нагърби Жиру, който узакони преднината на своите.

Домакините удариха за трети път съвсем скоро. В 80-ата минута Аиса Манди засече коварно центриране от корнер и даде аванс от два гола на своите.

Така всичко вече изглеждаше повече от ясно, но коравите новаци показаха на съперника си, че няма да се дадат без бой. В 85-ата минута Лоан Дусе завърши успешно подаване на Жан-Филип Красо и намали изоставането на столичани. Първоначално имаше съмнения дали голът е бил редовен, но след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР стана ясно, че всичко е било в рамките на правилата и попадението бе официализирано, което означаваше, че предстоят много интересни заключителни минути в Северна Франция.

Така около 120 секунди преди края на редовното време Хамари Траоре стреля, но стражът на домакините Берке Йозер запази преднината на тима си.

Този пропуск се оказа фатален, тъй като в добавеното време Тимъти Колоджейчак игра с ръка в пеналтерията на гостите и реферът Беноа Мийо за втори път посочи бялата точка в полза на Лил. Този път Мариус Брохолм изпълни 11-метровия наказателен удар и в 96-ата минута оформи крайния резултат.

