  Sportal.bg
  2. ФК Копенхаген
  Копенхаген със страхотен жест към гостуващата агитка на Кайрат

Копенхаген със страхотен жест към гостуващата агитка на Кайрат

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 1524
  • 0
Копенхаген със страхотен жест към гостуващата агитка на Кайрат

От ФК Копенхаген решиха да направят прекрасен жест към скромната гостуваща агитка на казахстанския първенец Кайрат преди началото на снощния двубой между двата тима на “Паркен” от петия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

Копенхаген надви Кайрат в голово шоу за първата си победа в ШЛ
Копенхаген надви Кайрат в голово шоу за първата си победа в ШЛ

Едва десетима привърженици на Кайрат се осмелиха да пропътуват разстоянието от над 5000 километра, за да изгледат срещата на живо. Затова домакините от Копенхаген решиха да покажат уважение към въпросните фенове, като ги поканиха на терена и им раздадоха подаръци. От клуба публикуваха видео от този свой жест в социалните мрежи, където то бързо натрупа голяма популярност.

Самият мач завърши с победа с 3:2 за Копенхаген, която беше първа за датския шампион в основната фаза на турнира. Кайрат пък все още е без успех в петте си досегашни двубоя.

Снимки: Gettyimages

