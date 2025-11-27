Копенхаген със страхотен жест към гостуващата агитка на Кайрат

От ФК Копенхаген решиха да направят прекрасен жест към скромната гостуваща агитка на казахстанския първенец Кайрат преди началото на снощния двубой между двата тима на “Паркен” от петия кръг на основната фаза на Шампионска лига.

Копенхаген надви Кайрат в голово шоу за първата си победа в ШЛ

Едва десетима привърженици на Кайрат се осмелиха да пропътуват разстоянието от над 5000 километра, за да изгледат срещата на живо. Затова домакините от Копенхаген решиха да покажат уважение към въпросните фенове, като ги поканиха на терена и им раздадоха подаръци. От клуба публикуваха видео от този свой жест в социалните мрежи, където то бързо натрупа голяма популярност.

Travelling 5,000 km to support your team is honorable.



10 away supporters made the journey from Almaty — something we want to acknowledge as a club.



Football without fans would never be the same.



We wish all fans a great Champions League game tonight.#UCL #fcklive @fc_kairat pic.twitter.com/vt4tQPfJLu — F.C. København (@FCKobenhavn) November 26, 2025

Самият мач завърши с победа с 3:2 за Копенхаген, която беше първа за датския шампион в основната фаза на турнира. Кайрат пък все още е без успех в петте си досегашни двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages