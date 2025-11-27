Треньорът на Кайрат: Липсваха ни агресия, страст и смелост

Старши треньорът на Кайрат Рафаел Уразбахтин коментира загубата от ФК Копенхаген с 2:3 в срещата от 5-ия кръг на основната схема в Шампионската лига .

„През първото полувреме бяхме много пасивни – загубихме много индивидуални срещи. Противниците ни превъзхождаха, както в контрола на топката, така и може би в желанието. Липсваха ни агресия, страст и смелост. През второто полувреме се опитаха да променят играта, но тя се промени особено забележимо след влизането на свежи играчи. След 70-ата минута започнахме да играем футбола, който искахме да видим от самото начало“, каза Рафаел Уразбахтин.

След пет изиграни мача дебютантите в “турнира на богатите” имат едно равенство и четири поражения, като се намират на предпоследното място в класирането на основната схема.