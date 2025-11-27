Фернандо Алонсо отново подсказа кога ще се откаже от Формула 1

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо отново засегна темата за своето отказване от Формула 1, което може да се случи най-рано в края на сезон 2026, когато ще изтече неговият настоящ договор с Астън Мартин.

По думите на испанеца определящ фактор за неговото решение ще бъде представянето на Астън Мартин през 2026 година, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила. Ако тимът от Силвърстоун е конкурентоспособен и Алонсо усети, че все още може да се представя на нужното ниво, за да се бори в челото, то той може да удължи кариерата. В противен случай обаче е възможно двукратният шампион да се сбогува за втори път с Формула 1 в края на 2026 година.

„Трудно е да знаеш как се представяш – дали по-зле, или по-добре, когато нямаш силна кола и не си в обстановката, която събужда твоите усещания и спортния ти дух. Сега, когато не се боря за нищо, не мога да кажа, но сезон 2023 беше добър пример, когато можехме да се борим за подиуми постоянно, така че да, аз имам вяра в себе си.



„Имам вяра, че догодина ще имаме силна кола и ще можем да се борим за нещо повече. И да, докато се чувствам конкурентоспособен, бърз, мотивиран и в добра физическа форма, аз ще продължавам да се състезавам“, обясни Алонсо.

