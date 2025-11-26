Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ейдриън Нюи ще ръководи тима на Астън Мартин във Формула 1

Ейдриън Нюи ще ръководи тима на Астън Мартин във Формула 1

  • 26 ное 2025 | 18:58
  • 736
  • 0

Най-успешният дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи ще ръководи тима на Астън Мартин догодина в световния шампионат. Това обяви днес британският тим.

Нюи официално започна работа в Астън Мартин на 1 март като управляващ технически партньор и ще смени на поста Анди Кауъл, който става главен стратегически директор и ще остане в компанията противно на очакванията, че ще бъде уволнен.

Ферари има интерес към обречения шеф на Астън Мартин?
Ферари има интерес към обречения шеф на Астън Мартин?

Това решение слага край на спекулациите, че Астън Мартин може да даде шанс на уволнения от Ред Бул през лятото Кристиан Хорнър да се върне във Формула 1.

Създадените от Нюи автомобили осигуриха най-големите успехи в историята на Ред Бул във Формула 1 и сериите титли на Себастиан Фетел и Макс Верстапен – по 4. Преди това болиди на Нюи донесоха редица титли на Уилямс и Макларън.

С Нюи Уилямс спечели титлите при конструкторите през 1992, 1993, 1994, 1996 и 1997, а при пилотите триумфираха Найджъл Менсъл, Ален Прост, Деймън Хил и Жак Вилньов. След това през 1998 вече в Макларън Нюи триумфира с титлата при конструкторите и Мика Хакинен, който взе първата си титла. До 2006 година Макларън записа още 4 вицешампионски титли при конструкторите с болиди на Нюи.

От 2010 стартира победната му серия в Ред Бул – 4 поредни титли при конструкторите и 4 при пилотите, а към четирите титли на Верстапен добавяме и две при конструкторите – през 2022 и 2023.

Астън Мартин остава без шеф на тима, идва Андреас Зайдъл?
Астън Мартин остава без шеф на тима, идва Андреас Зайдъл?
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

  • 26 ное 2025 | 12:38
  • 573
  • 0
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

  • 26 ное 2025 | 12:30
  • 755
  • 1
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

  • 26 ное 2025 | 12:10
  • 1694
  • 2
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

  • 26 ное 2025 | 09:51
  • 5635
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 26 ное 2025 | 07:20
  • 6634
  • 0
Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 1381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 13156
  • 6
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 37520
  • 134
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 55613
  • 32
Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 18461
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 11067
  • 20