Ейдриън Нюи ще ръководи тима на Астън Мартин във Формула 1

Най-успешният дизайнер в историята на Формула 1 Ейдриън Нюи ще ръководи тима на Астън Мартин догодина в световния шампионат. Това обяви днес британският тим.

Нюи официално започна работа в Астън Мартин на 1 март като управляващ технически партньор и ще смени на поста Анди Кауъл, който става главен стратегически директор и ще остане в компанията противно на очакванията, че ще бъде уволнен.

Aston Martin Aramco announces changes to leadership structure ahead of the 2026 season.



Andy Cowell and Adrian Newey have agreed to divide their responsibilities in order to focus on their individual strengths and expertise, ensuring organisational efficiency.



Andy Cowell will… pic.twitter.com/0rmcCAichJ — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 26, 2025

Това решение слага край на спекулациите, че Астън Мартин може да даде шанс на уволнения от Ред Бул през лятото Кристиан Хорнър да се върне във Формула 1.

Създадените от Нюи автомобили осигуриха най-големите успехи в историята на Ред Бул във Формула 1 и сериите титли на Себастиан Фетел и Макс Верстапен – по 4. Преди това болиди на Нюи донесоха редица титли на Уилямс и Макларън.

С Нюи Уилямс спечели титлите при конструкторите през 1992, 1993, 1994, 1996 и 1997, а при пилотите триумфираха Найджъл Менсъл, Ален Прост, Деймън Хил и Жак Вилньов. След това през 1998 вече в Макларън Нюи триумфира с титлата при конструкторите и Мика Хакинен, който взе първата си титла. До 2006 година Макларън записа още 4 вицешампионски титли при конструкторите с болиди на Нюи.

От 2010 стартира победната му серия в Ред Бул – 4 поредни титли при конструкторите и 4 при пилотите, а към четирите титли на Верстапен добавяме и две при конструкторите – през 2022 и 2023.

Снимки: Gettyimages