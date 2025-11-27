Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Николай Михайлов: Призовавам всички фенове да дойдат и да ни подкрепят

Николай Михайлов: Призовавам всички фенове да дойдат и да ни подкрепят

  • 27 ное 2025 | 09:41
  • 511
  • 0
Николай Михайлов: Призовавам всички фенове да дойдат и да ни подкрепят

Националният отбор по баскетбол за мъже на България започва днес участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения. Срещата от група Б на пресявките предстои от 19:15 часа в „Арена Ботевград“, а националът Николай Михайлов заяви, че това, че е част от състава го кара да се чувства горд.

„Мотивиран съм и се надявам този път да бъде доста по-успешен от предишния. Доволен съм, че съм в тима. Виждам, че има подмладяване в отбора, има доста млади момчета, надъхани, които играят добре в НБЛ и се надявам тимът да върви нагоре“, каза Михайлов пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

Попитан дали класиране за следващото Европейско е постижима цел, той отговори: „Доста е рано, но за мен е напълно постижимо. Смятам, че имаме всички качества и играчите, за да го постигнем.“

„Очаквам страхотна атмосфера в Ботевград, както винаги е била, без значение дали е на национален отбор или на клубно ниво. Мисля, че атмосферата в Ботевград е най-добрата в България. Надявам се да бъде такава и тази вечер.

Любомир Минчев: Няма шанс да подценим Армения
Любомир Минчев: Няма шанс да подценим Армения

На подрастващите бих казал да не спират да работят всеки ден, да вярват в себе си и най-важното е да не спират, да останат хладнокръвни в работата си и във всички цели, които имат. Всеки, който се интересува от баскетбол, е хубаво да дойде и да види националния отбор на България. Призовавам всички фенове да дойдат и да ни подкрепят“, завърши Николай Михайлов.

Друг от националите - Мартин Русев, който е дебютант в състава, коментира:

„С Любомир Минчев, че познаваме се, но никога не ми е бил треньор, така че това е нещо ново за мен. Познавам доста от момчетата в националния отбор.

Пини Гершон към националите: Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви
Пини Гершон към националите: Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви

Със сигурност залата ще е пълна, като малък съм бил на много мачове и винаги ми е правило впечатление колко много се пълни залата, когато има мачове на националните отбори. Очаквам същото и за този двубой.“

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Изиграха се нови девет мача от НБА

Изиграха се нови девет мача от НБА

  • 27 ное 2025 | 07:59
  • 3387
  • 1
Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

Интригуващи мачове затвориха 13-ия кръг в Евролигата

  • 26 ное 2025 | 23:44
  • 6548
  • 0
Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

Берое приключи участието си в Еврокъп с поражение във Франция

  • 26 ное 2025 | 23:12
  • 583
  • 0
Вълци – Разград гонят завръщане в НБЛ

Вълци – Разград гонят завръщане в НБЛ

  • 26 ное 2025 | 22:50
  • 741
  • 0
Глушков, играчи на Балкан и Ботев Враца и бивши национали се събраха за "80 години баскетбол в Ямбол"

Глушков, играчи на Балкан и Ботев Враца и бивши национали се събраха за "80 години баскетбол в Ямбол"

  • 26 ное 2025 | 22:47
  • 933
  • 0
Изумителен Милър-Макинтайър обърка плановете на Везенков и Олимпиакос

Изумителен Милър-Макинтайър обърка плановете на Везенков и Олимпиакос

  • 26 ное 2025 | 22:20
  • 12716
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 5671
  • 25
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 35625
  • 145
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 3087
  • 0
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 4897
  • 0
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 47785
  • 77
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 44725
  • 97