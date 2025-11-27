Николай Михайлов: Призовавам всички фенове да дойдат и да ни подкрепят

Националният отбор по баскетбол за мъже на България започва днес участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения. Срещата от група Б на пресявките предстои от 19:15 часа в „Арена Ботевград“, а националът Николай Михайлов заяви, че това, че е част от състава го кара да се чувства горд.

„Мотивиран съм и се надявам този път да бъде доста по-успешен от предишния. Доволен съм, че съм в тима. Виждам, че има подмладяване в отбора, има доста млади момчета, надъхани, които играят добре в НБЛ и се надявам тимът да върви нагоре“, каза Михайлов пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

Попитан дали класиране за следващото Европейско е постижима цел, той отговори: „Доста е рано, но за мен е напълно постижимо. Смятам, че имаме всички качества и играчите, за да го постигнем.“

„Очаквам страхотна атмосфера в Ботевград, както винаги е била, без значение дали е на национален отбор или на клубно ниво. Мисля, че атмосферата в Ботевград е най-добрата в България. Надявам се да бъде такава и тази вечер.

На подрастващите бих казал да не спират да работят всеки ден, да вярват в себе си и най-важното е да не спират, да останат хладнокръвни в работата си и във всички цели, които имат. Всеки, който се интересува от баскетбол, е хубаво да дойде и да види националния отбор на България. Призовавам всички фенове да дойдат и да ни подкрепят“, завърши Николай Михайлов.

Друг от националите - Мартин Русев, който е дебютант в състава, коментира:

„С Любомир Минчев, че познаваме се, но никога не ми е бил треньор, така че това е нещо ново за мен. Познавам доста от момчетата в националния отбор.

Със сигурност залата ще е пълна, като малък съм бил на много мачове и винаги ми е правило впечатление колко много се пълни залата, когато има мачове на националните отбори. Очаквам същото и за този двубой.“