Пини Гершон към националите: Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви

Легендата Пини Гершон, който в петък и събота събира най-талантливите български играчи до 18-годишна възраст на първи национален камп в Ботевград, пожела успех на баскетболистите от мъжкия национален тим на България.

Гершон, който съвместно с Българска федерация баскетбол, започна нова програма за развитие при подрастващите и за изграждане на ново ядро български треньори, излезе с окуражителни думи по адрес на Любомир Минчев и водения от него отбор, съобщиха от баскетболната централа.

В четвъртък в Ботевград от 19:15 чака, националите започват участието си в първия етап на европейски квалификации срещу Армения - мач, който ще бъде и своеобразен повторен дебют начело на тима на завърналия се на треньорския пост Минчев.

„Пожелавам успех на мъжкия национален отбор на България! Срещу Армения обаче е само първата стъпка, която трябва всички заедно да направим по пътя на така чаканата и необходима промяна.

От цялото си сърце пожелавам успех и на Любомир Минчев! Това за него е огромно изпитание, но аз съм спокоен. Той носи в себе си всички качества да бъде човекът, от когото да тръгне промяната. Познавам го повече от 15 години и това, което никой не може да му отнеме, са неговите твърд характер, принципи и непоколебим дух. Силата на един отбор е в неговия колектив. В умението всеки един да стои зад другия. Успяват не най-талантливите, а тези, които оставят сърцата си на терена, а егото си в съблекалнята, които подават ръка на всеки, който в паднал, каквото и да им коства това.

Момчета, не забравяйте, че докато играете, в трибуните ще ви гледат дузина очи на деца, които някой ден мечтаят да са като вас! Вие решавате какъв пример да им дадете!

Успех, Любо! Успех момчета! Слушайте селекционера си! Слушайте треньорите си! Те са тези, които искат повече от вас вие да успеете!

Ще бъда в залата в четвъртък вечер, ще играя всеки ход на терена мълчаливо заедно с вас и вярвам, че победата ще бъде за България! Победата обаче започва от вас. От това какво сте готови да жертвате. Излезте на терена, забавлявайте се с играта, която осмисля живота ви и бъдете горди!

Вие сте избрани! Това е чест, за която малцина са достойни! Но това е и върховна отговорност! За мен, вие сте победители“, гласи обръщението на Гершон.