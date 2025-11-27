Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  "Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 314
  • 0

Мъжкият национален отбор по баскетбол стартира пътя си към ЕвроБаскет 2029 днес. "Лъвовете" ще се изправят срещу Армения в първи мач от предварителните квалификации за първенството на Стария континент. Срещата е от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо, както и да видите всичко по-интересно, случващо се в спортното съоръжение в Ботевград.

За представителният ни тим повторен дебют ще направи новият селекционер Любомир Минчев, който бе избран да заеме освободения от Росен Барчовски пост през месец октомври.

В състава се завърна и американския гард с български паспорт Дий Бост, който пристигна още за първото занимание на отбора, което се проведе в понеделник в зала "Георги Христов" в Ботевград.

Националният екип отново няма да облекат големите звезди на отбора Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, които снощи играха един срещу друг в мач от 13-ия кръг на Евролигата в Сърбия, между клубните им отбори съответно Олимпиакос и Цървена звезда.

Заради контузия, на паркета няма да се появи и баскетболистът на Рилски спортист Мирослав Васов.

Иначе Минчев ще може да разчита на: Борислав Младенов, Дий Бост, Димитър Димитров, Константин Костадинов, Иван Алипиев, Емил Стоилов, Йордан Минчев, Мартин Русев, Константин Тошков, Николай Михайлов, Александър Стоименов, Илиян Пищиков и Павлин Иванов.

12 Тренировка на националите по баскетбол преди предквалификацията срещу Армения

Отборът на Армения пристигна по-рано в България, като играчите изгледаха срещата от 13-ия кръг на Евролигата между отборите на Апоел Тел Авив и Реал Мадрид на живо от първите редове в "Арена Ботевград".

Снимки: Владимир Иванов

