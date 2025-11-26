Танак: Надявам се на по-добра надеждност

Ойт Танак оглави класирането в рали „Саудитска Арабия“ с първо време в първата отсечка, но той и всички негови колеги обясниха, че истинското състезание започва утре с дългите етапи.

„Не съм сигурен къде ще сме като представяне и темпо, но се надявам че надеждността ни ще е по-добра в сравнение това, което постигнахме тази година – заяви на финала на отсечката Танак. – Рали „Саудитска Арабия“ е истински тест за това, ще разберем какво ще стане. Ще пробваме този уикенд.“

В същото време Себастиен Ожие отхвърли предположението, че е излязъл с 0,9 секунди пред Еванс му дава сериозно психологическо предимство в битката за титлата.

„Вече сме достатъчно големи, за да знаем, че истинското рали започва едва утре – обясни французинът. – В първата отсечка можеш само да загубиш ралито, не и да го спечелиш.“

