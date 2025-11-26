Алези: Дисквалификацията на Макларън е подарък за феновете

Бившият пилот във Формула 1 Жан Алези определи като „подарък за феновете“ двойната дисквалификация на Макларън в Лас Вегас.

„Това е сензационна издънка на този етап от световния шампионат – обясни Алези в колонката си в Corriere della Sera. – Но също така, това е и подарък за всички фенове на моторните спортове.

„Макларън допуснаха грешка. Фактът е, че те не успяха да пробват всичко заради различните атмосферни условия, които не им позволиха да си настроят както трябва колите.

„Грешката в настройките доведе до това износване на планките на колите. Сега ни очаква грандиозен финал и съперникът на Макларън – Верстапен, има шанс да постигне исторически успех, като той си спечели възхищението и на тези, които не го харесват.“

