Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алези: Дисквалификацията на Макларън е подарък за феновете

Алези: Дисквалификацията на Макларън е подарък за феновете

  • 26 ное 2025 | 18:46
  • 396
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Жан Алези определи като „подарък за феновете“ двойната дисквалификация на Макларън в Лас Вегас.

„Това е сензационна издънка на този етап от световния шампионат – обясни Алези в колонката си в Corriere della Sera. – Но също така, това е и подарък за всички фенове на моторните спортове.

Норис: Няма промяна, стартирам за победа в Катар
Норис: Няма промяна, стартирам за победа в Катар

„Макларън допуснаха грешка. Фактът е, че те не успяха да пробват всичко заради различните атмосферни условия, които не им позволиха да си настроят както трябва колите.

„Грешката в настройките доведе до това износване на планките на колите. Сега ни очаква грандиозен финал и съперникът на Макларън – Верстапен, има шанс да постигне исторически успех, като той си спечели възхищението и на тези, които не го харесват.“

Какво е обяснението на Ферари за бокса на Леклер в Лас Вегас
Какво е обяснението на Ферари за бокса на Леклер в Лас Вегас
 Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

Кметът на Мадрид отрече, че състезанието ще се провали

  • 26 ное 2025 | 12:38
  • 573
  • 0
Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

Васьор: Сезонът на Ферари не е пълен провал

  • 26 ное 2025 | 12:30
  • 755
  • 1
ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

  • 26 ное 2025 | 12:10
  • 1694
  • 2
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

  • 26 ное 2025 | 09:51
  • 5635
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 26 ное 2025 | 07:20
  • 6634
  • 0
Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 1381
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 13152
  • 6
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 37509
  • 134
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 55612
  • 32
Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

Ранните мачове в Шампионската лига започват след минути

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 18457
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 11065
  • 20