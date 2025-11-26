ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис е бил глобен с 59 000 долара от ФИА заради нецензурния израз, който той използва в преките тв интервюта веднага след финала в Лас Вегас.

Въпросите задаваше канадският пилот от Индикар Дейвид Хинклиф, а Ландо използва нецензурната версия на това, че се е провалил в атаката към първия завой, което накара стоящия до него Макс Верстапен да избухне в смях.

На старта Ландо се забави в първите секунди, след това догони Макс и го затвори преди влизането в първия десен завой на трасето. Но Норис стъпи в най-прашната част и не успя да завие, като отвори твърде много завоя и Верстапен поведе, а Джордж Ръсел също мина пред Норис, който обаче по-късно си върна второто място.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем преди време наложи много строга политика относно нецензурните изрази и псувните от страна на пилотите във Формула 1 и Световния рали шампионат, особено по време на пресконференции и тв изяви. Стигна се до сериозни преговори във Формула 1 и стачка в WRC, където имаше състезание, в което пилотите не говореха пред медиите на финала на етапите или казваха по няколко думи на родния си език. Това доведе до смекчаване на позицията на ФИА, но санкциите остават като част от политиката на федерацията.

Информацията за глобата на Норис все още не е потвърдена от ФИА или от Формула 1.

Снимки: Gettyimages