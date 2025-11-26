Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

ФИА глоби Норис с 59 000 долара заради тв изцепка?

  • 26 ное 2025 | 12:10
  • 659
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис е бил глобен с 59 000 долара от ФИА заради нецензурния израз, който той използва в преките тв интервюта веднага след финала в Лас Вегас.

Въпросите задаваше канадският пилот от Индикар Дейвид Хинклиф, а Ландо използва нецензурната версия на това, че се е провалил в атаката към първия завой, което накара стоящия до него Макс Верстапен да избухне в смях.

Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?
Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

На старта Ландо се забави в първите секунди, след това догони Макс и го затвори преди влизането в първия десен завой на трасето. Но Норис стъпи в най-прашната част и не успя да завие, като отвори твърде много завоя и Верстапен поведе, а Джордж Ръсел също мина пред Норис, който обаче по-късно си върна второто място.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем преди време наложи много строга политика относно нецензурните изрази и псувните от страна на пилотите във Формула 1 и Световния рали шампионат, особено по време на пресконференции и тв изяви. Стигна се до сериозни преговори във Формула 1 и стачка в WRC, където имаше състезание, в което пилотите не говореха пред медиите на финала на етапите или казваха по няколко думи на родния си език. Това доведе до смекчаване на позицията на ФИА, но санкциите остават като част от политиката на федерацията.

Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?
Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?

Информацията за глобата на Норис все още не е потвърдена от ФИА или от Формула 1.

Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата
Шумахер: Макларън да подкрепи Норис за титлата
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

  • 26 ное 2025 | 07:20
  • 4409
  • 0
Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

Антонели изравни постижение на Физикела от 2006 година

  • 25 ное 2025 | 20:00
  • 1224
  • 0
Цунода: Във Вегас на няколко пъти бях по-бърз от Верстапен

Цунода: Във Вегас на няколко пъти бях по-бърз от Верстапен

  • 25 ное 2025 | 19:27
  • 1920
  • 2
Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP

Топрак Разгатлиоглу си постави амбициозна цел за дебютния си сезон в MotoGP

  • 25 ное 2025 | 19:06
  • 928
  • 0
Мик Шумахер: Не съм си затворил вратата към Формула 1

Мик Шумахер: Не съм си затворил вратата към Формула 1

  • 25 ное 2025 | 18:59
  • 938
  • 0
Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?

Ще падне ли отново Макларън от два стола на земята?

  • 25 ное 2025 | 17:46
  • 6149
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 7480
  • 21
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 456055
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 9819
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 5636
  • 10
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 6149
  • 7
Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

Ще бъде ли Шампионската лига спасителен пояс за Ливърпул?

  • 26 ное 2025 | 06:33
  • 4893
  • 4