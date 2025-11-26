Емери коментира възможността Харви Елиът да се завърне в Ливърпул

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира ситуацията с Харви Елиът. 22-годишният англичанин бе привлечен от Ливърпул под наем до края на сезона, като в договора има задължителна опция за закупуването му срещу 35 милиона паунда през следващото лято, при условие че дотогава той запише 10 мача за бирмингмаци. Елиът обаче започна като титуляр само в един двубой в Премиър лийг през тази кампания, а в четири от последните пет срещи във всички турнири оставаше извън групата на Емери. Появиха се информации, че Ливърпул обмисля възможността да си върна играча през януари.

"Имаме много мачове и трябва да се съсредоточим върху играчите, с които разполагаме сега. Не мислим за трансферния прозорец през януари. Харви е един от нашите играчи и се надяваме, че може да ни помогне, след което ще решим", заяви Емери на пресконференцията си преди сблъсъка с Йънг Бойс в Лига Европа.

Запитан дали има шанс в бъдеще Елиът да започне да получава повече възможности, испанецът отговори: "Първо, има и други играчи, които се представят много добре. Това е първият аргумент защо той не играе. Той обаче тренира много добре всеки ден".

Емери добави, че единственият футболист, който ще пропусне утрешния мач заради контузия, е Тайрън Мингс. Амаду Онана и Андрес Гарсия тренират и са на разположение.

Снимки: Imago