Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Емери коментира възможността Харви Елиът да се завърне в Ливърпул

Емери коментира възможността Харви Елиът да се завърне в Ливърпул

  • 26 ное 2025 | 16:56
  • 1018
  • 2
Емери коментира възможността Харви Елиът да се завърне в Ливърпул

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери коментира ситуацията с Харви Елиът. 22-годишният англичанин бе привлечен от Ливърпул под наем до края на сезона, като в договора има задължителна опция за закупуването му срещу 35 милиона паунда през следващото лято, при условие че дотогава той запише 10 мача за бирмингмаци. Елиът обаче започна като титуляр само в един двубой в Премиър лийг през тази кампания, а в четири от последните пет срещи във всички турнири оставаше извън групата на Емери. Появиха се информации, че Ливърпул обмисля възможността да си върна играча през януари.

"Имаме много мачове и трябва да се съсредоточим върху играчите, с които разполагаме сега. Не мислим за трансферния прозорец през януари. Харви е един от нашите играчи и се надяваме, че може да ни помогне, след което ще решим", заяви Емери на пресконференцията си преди сблъсъка с Йънг Бойс в Лига Европа.

Запитан дали има шанс в бъдеще Елиът да започне да получава повече възможности, испанецът отговори: "Първо, има и други играчи, които се представят много добре. Това е първият аргумент защо той не играе. Той обаче тренира много добре всеки ден".

Емери добави, че единственият футболист, който ще пропусне утрешния мач заради контузия, е Тайрън Мингс. Амаду Онана и Андрес Гарсия тренират и са на разположение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

Хари Кейн: Арсенал се възползва от промяната във Висшата лига

  • 26 ное 2025 | 13:41
  • 3770
  • 4
Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

Ули Хьонес с унищожителна критика към Барса: Във всяка друга страна този клуб нямаше да играе в най-горната дивизия

  • 26 ное 2025 | 13:15
  • 2771
  • 12
Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

Бъдещето на треньора на Груев в Лийдс е под въпрос

  • 26 ное 2025 | 12:54
  • 1032
  • 0
Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

Ливърпул ще се опита да реши част от проблемите през януари

  • 26 ное 2025 | 12:29
  • 1667
  • 2
Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

Естевао засенчи Ямал и заяви: Това беше перфектна вечер

  • 26 ное 2025 | 12:11
  • 1770
  • 1
Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

Филип Кръстев донесе точка на Оксфорд с драматичен късен гол в гостуването на Норич

  • 26 ное 2025 | 11:13
  • 6327
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

УЕФА предупреди Лудогорец, съперник на "орлите" пък отнесе 10 000 евро глоба заради нелепо провинение в Разград

  • 26 ное 2025 | 16:26
  • 8514
  • 2
Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

Предотвратиха голям бой между фенове на Левски и ЦСКА, мелето приключило със счупен прозорец и повредени коли (видео)

  • 26 ное 2025 | 12:46
  • 31843
  • 97
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 26 ное 2025 | 07:10
  • 54965
  • 32
В Шампионската лига става все по-напечено

В Шампионската лига става все по-напечено

  • 26 ное 2025 | 05:02
  • 16537
  • 0
Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 9729
  • 16
Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

Лидерите Арсенал и Байерн излизат в титаничен сблъсък на "Емиратс"

  • 26 ное 2025 | 05:33
  • 8802
  • 11