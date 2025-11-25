Популярни
  Георги Кабаков ще свири на Астън Вила, Гидженов с наряд в Лигата на конференциите

  • 25 ное 2025 | 14:03
  • 149
  • 0
УЕФА даде два мача на български съдийски бригади за предстоящия кръг в Лига Европа и Лига на конференциите в четвъртък (27 ноември). Съдийските екипи са с главни арбитри Георги Кабаков в Лига Европа и Радослав Гидженов в Лигата на конференциите.

Унгарец свири Лудогорец - Селта
Унгарец свири Лудогорец - Селта

Кабаков ще ръководи срещата между Астън Вила и Йънг Бойс от 19:45 часа в четвъртък на стадион „Вила Парк". Негови помощници ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а за първи път в Европа ще има ангажимент и младия Георги Стоянов, който е четвърти съдия.

Отговарящите за ВАР-системата са Драгомир Драганов от България с асистент Алеандро ди Паоло от Италия. Най-успешният норвежки съдия за всички времена – Тере Хауге, ще бъде съдийски наблюдател на мача, а Клод Рунаво от Франция е делегат на УЕФА.

За съдия номер 1 на България това е осми двубой зад граница през сезона след четири мача в Лига Европа, един в Световните квалификации през октомври, както и по един в Саудитска Aрабия и за Купата на ОАЕ.

Любопитното е, че пловдивчанинът ръководи мач между същите съперници през октомври 2024-а година, но в столицата на Швейцария и в турнира Шампионска лига. Англичаните биха с 3:0, а Кабаков им отмени още два гола. Към момента Астън Вила има 9 точки и се нарежда 6-и в общото класиране на Лига Европа, Йънг Бойс пък е на 22-о място с 4.

Радослав Гидженов ще бъде главен арбитър на срещата Омония (Никозия) - Динамо (Киев) от 4-ия кръг на Лигата на конференциите. Асистенти на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а четвърти съдия – Волен Чинков. Отговорниците за видеосистемата за помощ ще бъдат Никола Попов – главен ВАР-съдия, и Димитър Димитров – асистент-ВАР-съдия.

Също голямо име в съдийството ще бъде наблюдаващ българските рефери и това е Конрад Плауц от Австрия. Ронит Гласман от Израел е дежурен делегат на УЕФА.

За Гидженов срещата е под номер 6 в турнирите на УЕФА до момента. Домакините от Омония са с две точки от три мача, докато Динамо (Киев) е с три и заема 24-а позиция в подреждането на третия турнир по сила.

