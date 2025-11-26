Какво очаква Никола Цолов във Формула 2?

Българският пилот Никола Цолов ще дебютира този уикенд във Формула 2 и това ще е поредната голяма крачка в развитието му. През 2022 той дебютира във Формула 4 след успешна кариера в картинга, през 2023 влезе във Формула 3, за 2025 пристигна новото поколение автомобили във Формула 3, към които Никола се адаптира отлично и записа най-големия си успех досега – вицешампионската титла в шампионата.

Сега обаче той отново поема към непознати територии. На първо място, новите за него писти в Катар и Абу Даби. Разучаването им на симулатора е едно, проверката на настройките и поведението на колата в реални условия – нещо съвсем друго. В Катар работата с гумите е много важен фактор и ще е интересно да видим как ще се адаптира Никола към новия за него автомобил и как ще използва една от най-силните си страни – запазването на гумите и пълноценното оползотворяване на качествата им.

THE WAIT IS OVER!!! 🚨



The #F2 title fight reignites this weekend in Qatar! 🔥🇶🇦#QatarGP pic.twitter.com/4wQvtHqF3E — Formula 2 (@Formula2) November 24, 2025

Новият за Никола автомобил също ще е интересна тема. Болидите във Формула 2 са по-тежки, по-бързи и по-трудни за каране в сравнение с колите във Формула 3. Никола вече прави тестове с предишното поколение автомобили от Формула 2 и първите му впечатления бяха свързани с по-високата им максимална скорост. Това ще важи в пълна степен и за актуалните болиди.

Минималното тегло на колата във Формула 2 с пилота е 795 кг, познатият от Формула 3 3,4-литров V6 мотор е с турбо и мощността му е 620 конски сили при 8750 об/мин, а максималният му въртящ момент е 570 Нм при 6000 об/мин.

Най-високата скорост е 335 км/ч – с аеро пакета за „Монца“ и използване на DRS системата. Ускорението от 0 до 100 км/ч става за 2,9 секунди, а от 0 до 200 км/ч – за 6,6 секунди. Тук има още една промяна спрямо Формула 3 – страничните натоварвания върху пилота в завоите – те достигат до 3,9 G, а максималното натоварване при спиране е 3,5 G.

За сравнение – мощността на болидите във Формула 3 е 380 конски сили, при ускорението от 0 до 100 те са сравними с колите от Формула 2 – 3 срещу 2,9 секунди, а ускорението от 0 до 200 км/ч във Формула 3 отнема 7,7 секунди. Страничното натоварване достига 2,6 G, а това при спиране – 1,9 G.

Има и още – работата със спирачките – те са карбонови и са дело на Carbone Industry, а за пилотите това ще означава, че трябва да се грижат за това спирачките винаги да са в оптималния температурен прозорец. Ако не са добре загрети, то спирането се превръща в неприятно приключение.

Нещо подобно ще важи и за гумите и форматът на състезанията. Той е сходен с този във Формула 3, но състезанията са по-дълги – съботният спринт вече е 120 километра или 45 минути, а основното неделно състезание – 170 километра или 60 минути. В основното състезание има задължителен бокс и използване на двата модела сликове. Това също ще е новост за Никола и другите дебютанти- работа с екипа по отношение стратегията, спиранията в бокса и избора на гуми. Също така, тази година имаше няколко интересни примери за това колко смело действат отборите във Формула 2, когато става въпрос за преминаването от един тип гуми към друг при промяна на условията на пистата, за да увеличат шансовете на своите пилоти за успех. Тук също ще е интересно да видим как ще работи Българския лъв с Кампос.

И не на последно място – конкуренцията. Във Формула 2 пилотите имат много повече опит – не само в този шампионат, но и в другите серии, водещи към върха на пирамидата. Всички или почти всички са много бързи, вече умеят да дават коректна информация на инженерите, работят добре с гумите и са си изградили стил на атаки и защита на позициите на пистата. Така че ще е изключително интересно да видим как ще се впише Никола Цолов в първите си два „опознавателни“ уикенда във Формула 2 сега, а през 2026 и в първия си пълен сезон в най-авторитетния пистов шампионат на ФИА при едноместните болиди след Формула 1.

A desert duel under the lights 🏜️⚔️@VictorMartinsFR and @jakcrawfordrac1 battled it out for P3 in last year's Sprint with the American eventually coming out on top 👊🦅#F2 #QatarGP pic.twitter.com/18siNSkBem — Formula 2 (@Formula2) November 24, 2025

Снимки: Gettyimages