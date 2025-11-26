Популярни
Гнабри се завръща за Байерн срещу Арсенал

  • 26 ное 2025 | 00:50
  • 97
  • 0
Гнабри се завръща за Байерн срещу Арсенал

Крилото на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри ще играе в мача от Шампионската лига срещу Арсенал в сряда, след като пропусна победата с 6:2 в Първа Бундеслига срещу Фрайбург в края на миналата седмица.

Гнабри се завърна от международната пауза с националния отбор Германия с проблеми с коляното. Във вторник той тренира със съотборниците си преди двубоя срещу "артилеристите" в Северен Лондон.

Луис Диас също тренира с "червените", но няма да бъде на разположение, след като беше наказан за три мача от Шампионската лига след сблъсък със защитника на Пари Сен Жермен Ашраф Хакими по време на победата на баварците с 2:1 срещу европейския клубен шампион на 4 ноември.

Халфът Джамал Мусиала единствен пропусна заниманието, защото все още се възстановява от счупена фибула.

Байерн и Арсенал спечелиха всичките си мачове от основната фаза в Шампионската лига до момента, но германският първенец оглавява класирането заради повече реализирани попадения.

