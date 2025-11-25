Популярни
Артета: Това е добър тест за нас, искаме да играем срещу такива съперници

Мениджърът на Арсенал Микел Артета се изказа много ласкаво за Байерн (Мюнхен) и колегата си Венсан Компани преди утрешния сблъсък между двата отбора в Шампионската лига. Също така испанският специалист изрази вълнението си за предстоящия мач в Лондон и даде информация относно възстановяващите се от контузии играчи в своя състав.

“Направихме доста добра подготовка - кратка, но много ефективна. Знаем важността на мача. Ние сме в много силна позиция и искаме да я задържим. Предстои ни красив и много взискателен двубой. Искаме да се изправяме именно срещу такива съперници. Ние сме много постоянни както в първенството, така и в Шампионската лига, като същото се отнася и за тях. Така че това е добър тест за нас да видим къде се намираме. Байерн са в страхотна форма. Нивото на представяне, резултатите и изявите им всяка седмица са впечатляващи. Наясно сме с това, но също така имаме голяма възможност да покажем на какво сме способни.

Имах усещане, че Компани би бил отличен във всичко, с което реши да се захване, като съм много щастлив, че нещата се развиват толкова прекрасно за него. Той има интелект и любов към играта. Така че знаех, че каквото и да докосне, той ще го превърне в нещо чудесно. Затова въобще не съм изненадан от него. Да, Нони Мадуеке и Габриел Мартинели ще бъдат в групата за мача. Сега ще проведем среща и ще решим за Мартин Йодегор. Уверени сме, че той също ще може да бъде в състава. Кай Хавертц и Виктор Гьокереш са доста добре, като през следващите дни двамата ще преминат прегледи, за да разберем, дали ще можем да разчитаме на тях през уикенда. Габриел Жезус също е доста близо до това да бъде готов, и то по-рано от очакваното. През следващите дни ще получи възможност да участва в мач, който ще уредим специално заради него”, коментира Артета на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages

