Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн има ясен план за Кейн

Байерн има ясен план за Кейн

  • 25 ное 2025 | 21:40
  • 357
  • 0
Байерн има ясен план за Кейн

Байерн (Мюнхен) ще проведе преговори за подновяване на договора на звездата си Хари Кейн. Това трябва да се случи в началото на следващата година, заяви ръководителят на германския шампион Макс Еберл.

Капитанът на английския национален отбор Кейн вече отхвърли спекулациите, че е в контакт с други клубове на фона на спекулациите за трансфер в Барселона.

"Имаме ясен план с Хари. Казахме, че ще седнем заедно на преговори в началото на годината. Той показва във всеки един мач, че се чувства много добре. Семейството му се наслаждава на живота в Мюнхен. Вярвам, че Кейн е във формата на живота си", заяви Еберл пред медиите ден преди двубоя срещу Арсенал от Шампионската лига.

32-годишният Кейн дойде в Байерн през 2023 година за около 100 милиона евро с договор до края на сезон 2026-2027. Той спечели титлата в Бундеслигата с "червените" миналата година и стана голмайстор на първенството и в двата предишни сезона.

Кейн има клауза за освобождаване от 65 милиона евро в договора си за лятото на 2026 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1096
  • 0
Манчестър Сити 0:0 Байер (Леверкузен)

Манчестър Сити 0:0 Байер (Леверкузен)

  • 25 ное 2025 | 22:00
  • 1078
  • 3
Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

Шампионската лига: Победи на гостите в ранните мачове

  • 25 ное 2025 | 21:41
  • 16130
  • 3
Челси 0:0 Барселона, начални минути

Челси 0:0 Барселона, начални минути

  • 25 ное 2025 | 21:59
  • 3393
  • 6
Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

Чаби Алонсо: Знаем, че последните резултати на Реал Мадрид не са желаните

  • 25 ное 2025 | 20:26
  • 670
  • 2
“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

“Стъпчи го, стъпчи го”: разглеждат крайни скандирания на фенове на Барселона срещу Нико Уилямс

  • 25 ное 2025 | 19:34
  • 1173
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград!

Реал Мадрид излъга Апоел след страхотно шоу в Ботевград!

  • 25 ное 2025 | 21:52
  • 7925
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 549257
  • 32
Челси 0:0 Барселона, начални минути

Челси 0:0 Барселона, начални минути

  • 25 ное 2025 | 21:59
  • 3393
  • 6
Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

Бодьо/Глимт 0:0 Ювентус, начало на мача

  • 25 ное 2025 | 21:15
  • 1096
  • 0
БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

БФ Волейбол връчи много специални награди на Галавечерта "Заедно към върха“

  • 25 ное 2025 | 19:01
  • 9435
  • 8
ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

ФИФА се смили над Кристиано Роналдо след червения му картон

  • 25 ное 2025 | 18:54
  • 13793
  • 37