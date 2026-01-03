Популярни
Везенков в челото на три индивидуални класации след преполовяването на редовния сезон в Евролигата

  • 3 яну 2026 | 14:58
  • 442
  • 0

Българският ас Александър Везенков е в Топ 5 в три индивидуални категории след преполовяването на редовния сезон в Евролигата. Мачовете в петък вечерта сложиха край на 19-ия кръг, а точно толкова са и оставащите кръгове до края на тази фаза от турнира.

30-годишното крило е втори по рейтинг на КПД с 21.5, като пред него е единствено съотборникът му в Олимпиакос Никола Милутинов с 21.7.

Сашо е пети по най-много вкарани точки средно на мач с 18.1. Тук лидер е Надир Ифи (Париж) 20.0 точки, следван от Кендрик Нън (Панатинайкос) с 19.8, Тимоте Луваву-Кабаро (Баскония) с 19.7 и още един играч на Олимпиакос - Тайлър Дорси (18.2).

Везенков е и четвърти в класацията за най-много борби средно на мач със 7.1. Тук на върха отново е Милутинов със 7.7, а със същия показател е и нигерийското крило на Цървена звезда Чима Монеке. Трети е ветеранът Кенет Фарийд от Панатинайкос.

Друг български национал - гардът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър, пък е в Топ 5 по асистенции средно на мач. Той е трети с 6.6, като в последния мач на тима си - победата с 87:65 срещу Анадолу Ефес, се отличи с 9 завършващи подавания. Лидер тук е МакКинли Райт от Дубай с 6.9, а втори е Силвен Франсиско от Жалгирис (6.8).

Снимки: Imago

