  Баскетбол
  Евролига
  3. Евролига
  4. Уейд Болдуин е MVP на 19-ия кръг на Евролигата

Уейд Болдуин е MVP на 19-ия кръг на Евролигата

  • 3 яну 2026 | 13:46
  • 436
  • 0
Гардът на Фенербахче Уейл Болдуин стана MVP на 19-ия кръг на Евролигата. Американецът записа рейтинг на КПД от 29 при победата на турския гранд със 108:93 като гост над Баскония. Болдуин се отличи с 24 точки, 7 асистенции и 4 борби.

Най-висок КПД иначе регистрира в 19-ия кръг Кендрик Нън - 40. Суперзвездата на Панатинайкос отбеляза 32 точки, като бе безгрешен в стрелбата за две (8/8), но колосът от Атина загуби у дома с 82:87 от Олимпиакос гръцкото дерби, в което много силно се представи Александър Везенков с 24 точки, 9 борби и КПД от 25.

Страхотен Везенков помогна на Олимпиакос да излъже Панатинайкос в лудо дерби
Надир Ифи също имаше силно представяне с КПД рейтинг 30, но неговият Париж загуби френския сблъсък с АСВЕЛ Вильорбан с 89:94. Ифи се отчете с 26 точки, 7 асистенции и 4 борби, като бе фаулиран цели 10 пъти.

Снимки: Imago

