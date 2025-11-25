Популярни
Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

  • 25 ное 2025 | 20:49
  • 373
  • 1

Посрещачът на Левски София Гордан Люцканов очаква значително по-силно представяне от отбора в мача-реванш от третия кръг в Шампионската лига срещу испанския Гуагуас (Лас Палмас).

В първата среща миналата седмица българският шампион загуби като гост с 0:3 в Испания, а "сините" се нуждаят от категоричен успех, за да запазят шансове за продължаване напред в турнира. Реваншът е утре (26 ноември) от 20,00 часа в зала "Левски София" в столицата.

"Настроението е приповдигнато и с нетърпение очакваме мача. Мисля, че можем да предложим повече от това, което направихме там, защото разчитаме на подкрепата на феновете и комфорта на нашата зала", сподели Люцканов във видео за официалната Фейсбук страница на клуба.

Люцканов се върна към емоциите от спечелването на Суперкупата в началото на сезона:

"Споменът е невероятен, все едно че наистина играхме с един човек повече на терена. Публиката ни даваше емоция, подкрепа и увереност. Като чуеш да скандират името ти и това на Левски, се вдигаш, дори да имаш труден момент. Много благодарим на феновете за подкрепата, която ни дават досега и ги очакваме на утрешния мач!"

