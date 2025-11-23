Популярни
Левски дръпна с 8 точки на върха след разгром над Монтана - на живо от "Огоста" след 1:5
Добромир Димитров и Лас Палмас с чиста победа преди реванша с Левски в София

  • 23 ное 2025 | 17:27
  • 347
  • 0

Шампионът на Испания Гаугас (Лас Палмас) записа чиста, но не много лесна победа над Конектабалеар (Манакор) с 3:0 (29:27, 25:19, 25:18) в мача от 5-ия кръг, който се игра пред 950 зрители в “Гран Канария Арена”.

Старши треньорът на Гаугас Серхио Мигел Камареро заложи на повечето от резервите си в стартовия състав в този двубой.

Така Добромир Димитров стартира като титуляр, а сред резервите се озоваха Мигел Де Амо, Османи Хуанторена и Елдер Спенсър, а първата част се игра цели 38 минути.

Левски с тежка загуба в Шампионската лига
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Добромир Димитров записа 1 точка в мача, а Уолисън Соуза стана най-резултатен с 15 точки.

В сряда Лас Палмас гостува от 20:00 часа на Левски София в среща реванш от 3-ия кръг на квалификациите на Шампионската лига.

В сряда Гаугас спечели първата среща у дома с 3:0 гейма.

