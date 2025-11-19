Шампионска лига! Лас Палмас 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионът на България в efbet Супер Волей Левски София излиза днес срещу първенеца на Испания Гуагуас (Лас Палмас), с Добромир Димитров в състава си, в среща от трети кръг на квалификациите на Шампионската лига. Двубоят е от 21:00 часа в Лас Палмас и ще бъде излъчен на живо по Max Sport 3.

Във втори кръг "сините" отстраниха хърватския МОК Мурса Осийек, съответно с 3:2 и 3:0 гейма. Испанският шампион пък отстрани гръцкия първенец Олимпиакос (Пирея) с 3:0 и 3:1 гейма.

Николай Желязков: Със сигурност ще бъде сложно срещу Лас Палмас, но те имат и своите слабости

Втората среща между Левски и Гуагуас е на 26 ноември (сряда), в 20:00 часа в зала "Левски София".

При успешен развой за столичани, те ще продължат към груповата фаза - Група С, където са италианският гранд Перуджа, германският Берлин Рисайклинг Волейс и чешкият Лъвове (Прага).

ГАУГАС, ЛАС ПАЛМАС (ИСПАНИЯ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 0:0 (0:0)