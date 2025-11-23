Левски с измъчен обрат срещу Берое в Стара Загора

Шампионът Левски София постигна много трудна 4-а поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Момчетата на Николай Желязков направиха измъчен обрат и надделя като гости на Берое 2016 (Стара Загора) с 3:2 (24:26, 25:19, 17:25, 25:23, 15:8) в последния мач от 5-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред около 700 зрители в зала "Иван Вазов".

Така "сините" са 3-и във временното класиране с 4 победи, 1 загуба и 11 точки. Берое пък е на 5-о място с 3 победи, 1 загуба и 9 точки.

Добромир Димитров и Лас Палмас с чиста победа преди реванша с Левски в София

Срещата на Левски от междинния 6-и кръг срещу Локомотив Авиа (Пловдив) е отложена заради мача им срещу испанския Гуагуас (Лас Палмас) в 3-ия квалификационен кръг на Шампионската лига.

По този начин следващия двубой за "сините" в шампионата е от 7-ия кръг като гост на Славия в събота (29 ноември) от 17,00 часа. Старозагорци пък ще играят в междинния кръг като гости на Пирин (Разлог). Този мач е в сряда (26 ноември) от 19,00 часа.

Двубоят започна с два аса на Тодор Скримов и серия от 3 безответни точки за Левски. Тази преднина се запази до 18:15, когато "сините" поведоха с 5 точки - 20:15. При сервиси на Рангел Витеков, неуспешни атаки за Левски и точка от Иван Латунов домакините от Берое успяха да изравнят при 21:21. След продължително разиграване Скримов най-сетне реализира за гостите и прекъсна серията. Геймболът за шампионите дойде при 24:23 и сервис на Тодор Скримов, но Мартин Мечкаров изравни. Гордан Люцканов сбърка при атаката за Левски и след нова негова грешка Берое спечели първата част с 26:24. Във втория гейм Левски реализира 5 последователни точки и поведе със 7:2. В средата на тази част Берое се доближи на 2 точки до съперника, които се запазиха до 21:19. Скримов реализира, а след това отбеляза и два последователни аса, за да изравни геймовете след 25:19.

Успешни блокади на Мартин Мечкаров и Бранислав Ханушек, както и 3 поредни аса на Спас Байрев дадоха предина на Берое за 7:2 в третата част. След това геймът продължи с игра точка за точка, а старозагорци увеличиха своя аванс до 15:7 при сервис на Пламен Шекерджиев. Домакините не изпуснаха инициативата и в крайна сметка затвориха този гейм с 25:17, като дръпнаха с 2:1. Левски успя да поведе в резултата с 9:2 след нови два аса на Тодор Скримов и безгрешна атака в началото на четвъртата част. Берое постепенно намали изоставането си до само точка при 20:19. Три поредни точки обаче отново дадоха аванс за гостите, а геймболът дойде при 24:22. Петьо Иванов сбърка от сервис, а след това и Рангел Витеков прати топката в аут, което изравни геймовете и срещата се реши с тайбрек. В него размяната на игралните полета дойде при 8:6 в полза на Левски, който след това успя да отвори 6 точки разлика след грешки на Берое при 13:7. Шампионите взеха победата след 15:8 за крайното 3:2.

Най-полезен за Левски стана Юлиан Вайзиг с 20 точки (51% ефективност в атака - +9). Тодор Скримов (6 аса!, 34% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +7) и Светослав Гоцев (6 блока!, 2 аса и 47% ефективност в атака - +13) добавиха още 17 и 15 точки за победата.

За домакините от Берое Мартин Мечкаров (3 блока, 43% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане - +4) и Пламен Шекерджиев (2 аса, 42% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - -1) завършиха с 15 и 13 точки.

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 2:3 (26:24, 19:25, 25:17, 23:25, 8:15)

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев, Спас Байрев 8, Мартин Мечкаров 15, Пламен Шекерджиев 13, Бранислав Ханушек 9, Иван Латунов 8 - Петър Каракашев-либеро (Велизар Чернокожев 6, Рангел Витеков 2, Джеси Деланси 1)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 2, Юлиан Вайзиг 20, Тодор Скримов 17, Гордан Люцканов 12, Светослав Гоцев 15, Лазар Бучков 7 - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Петьо Иванов 2, Мартин Тотков, Мартин Татаров, Димитър Пейчинов 2)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.