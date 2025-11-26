Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

  • 26 ное 2025 | 05:45
  • 1968
  • 0

Първенецът на България в efbet Супер Волей Левски София излиза днес срещу испанския Гуагуас (Лас Палмас), с българския разпределител Добромир Димитров в състава си, в мач-реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига.

Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там
Гордан Люцканов: Можем да предложим повече от това, което направихме там

Срещата е тази вечер от 20,00 часа в зала "Левски София" в столицата и ще бъде излъчена на живо по Max Sport 2.

Левски с тежка загуба в Шампионската лига
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

"Сините" загубиха тежко с 0:3 в първия двубой на Канарските острови миналата седмица и сега трябва да гонят задължителен успех с 3:0 или 3:1, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм. Лас Палмас пък се нуждае само от два спечелени гейма, за да се класира за груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир.

Добромир Димитров и Лас Палмас с чиста победа преди реванша с Левски в София
Добромир Димитров и Лас Палмас с чиста победа преди реванша с Левски в София

При успешен развой за българските шампиони, те ще попаднат в Група С на Шампионската лига, където са италианският гранд Перуджа, германският Берлин Рисайклинг Волейс и чешкият Лъвове (Прага).

