Левски София излиза за победа срещу Лас Палмас в Шампионската лига

Първенецът на България в efbet Супер Волей Левски София излиза днес срещу испанския Гуагуас (Лас Палмас), с българския разпределител Добромир Димитров в състава си, в мач-реванш от третия кръг на квалификациите на Шампионската лига.

Срещата е тази вечер от 20,00 часа в зала "Левски София" в столицата и ще бъде излъчена на живо по Max Sport 2.

"Сините" загубиха тежко с 0:3 в първия двубой на Канарските острови миналата седмица и сега трябва да гонят задължителен успех с 3:0 или 3:1, за да стигнат поне до т.нар. "златен" гейм. Лас Палмас пък се нуждае само от два спечелени гейма, за да се класира за груповата фаза на най-силния европейски клубен турнир.

При успешен развой за българските шампиони, те ще попаднат в Група С на Шампионската лига, където са италианският гранд Перуджа, германският Берлин Рисайклинг Волейс и чешкият Лъвове (Прага).