Цеко Минев: Пожелавам на състезателите да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва

Думите на състезателите предизвикаха реакция у президента на БФ Ски Цеко Минев, който призна, че не е прав да натоварва спортистите с очаквания.

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

"Искам да се извиня на Радо и на Тервел за това с очакванията. Всички сме наясно, че това, което правят, е изключително трудно. Има нации с огромен потенциал, чиито бюджети са 80-кратно по-големи от нашия. Има такива, които са с по 100 милиона евро бюджет и го сравнете с нашия, който е около 2-2,5 милиона. Така че нямам никакви очаквания, просто им стискам палци. Пожелавам им да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва", каза той.

Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!

Радо Янков: За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа

Малена Замфирова: Фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов