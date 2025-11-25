Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Цеко Минев: Пожелавам на състезателите да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва

Цеко Минев: Пожелавам на състезателите да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва

  • 25 ное 2025 | 14:53
  • 162
  • 0

Думите на състезателите предизвикаха реакция у президента на БФ Ски Цеко Минев, който призна, че не е прав да натоварва спортистите с очаквания.

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи
Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи

"Искам да се извиня на Радо и на Тервел за това с очакванията. Всички сме наясно, че това, което правят, е изключително трудно. Има нации с огромен потенциал, чиито бюджети са 80-кратно по-големи от нашия. Има такива, които са с по 100 милиона евро бюджет и го сравнете с нашия, който е около 2-2,5 милиона. Така че нямам никакви очаквания, просто им стискам палци. Пожелавам им да са здрави, за да се случват нещата така, както трябва", каза той.

Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!
Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!
 Радо Янков: За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа
Радо Янков: За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа
Малена Замфирова: Фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа
Малена Замфирова: Фокусът ми е върху първите стартове от Световната купа
Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Зимни спортове

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон

  • 25 ное 2025 | 09:38
  • 1207
  • 0
Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

  • 25 ное 2025 | 09:35
  • 688
  • 0
Сезонът във фрийстайла обещава да бъде исторически

Сезонът във фрийстайла обещава да бъде исторически

  • 24 ное 2025 | 17:06
  • 994
  • 0
Германската ски асоциация ще награди посмъртно Лаура Далмайер

Германската ски асоциация ще награди посмъртно Лаура Далмайер

  • 24 ное 2025 | 16:26
  • 1071
  • 0
Александър Романов няма да играе около половин година заради операция

Александър Романов няма да играе около половин година заради операция

  • 24 ное 2025 | 12:48
  • 781
  • 0
Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

  • 24 ное 2025 | 09:22
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17151
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544477
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8852
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7305
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2847
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7458
  • 2