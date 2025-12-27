Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

Капитанът на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин каза, че Сергей Фьодоров е бил страхотен съотборник. Двамата играха заедно за Кепитълс през сезон 2008-09 и за руския национален отбор. Фьодоров лично е поканил 40-годишния нападател на церемонията по овековечаването на фланелката с неговия номер в Детройт, която ще се проведе в нощта на 12 срещу 13 януари.

„Когато бях малък, чувах за Детройт, за Фьодоров, Ларионов, Козлов, Фетисов, Константинов... И, разбира се, след това искаш да станеш хокеист. Тогава нямахме много видеоклипове с тях как играят. Сега има вестници, които пишат за „Руската петица“. Имах късмета да се срещна и да играя с Фьодоров. Той беше фантастичен съотборник и един от най-добрите играчи, с които някога съм играл“, цитира журналистката Даниел Брус думите на Овечкин.

Капитанът на Вашингтон отбеляза, че има добри отношения с Фьодоров, на когото Овечкин отдава заслугата за това, че му е помогнал да подобри играта си.

Фьодоров игра за Детройт от 1990 до 2003 г. и спечели три Купи Стенли с отбора. През 1994 г. той стана първият европеец, спечелил трофея Харт, най-полезен играч в НХЛ.

