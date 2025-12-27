Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

  • 27 дек 2025 | 14:09
  • 253
  • 0
Легендарният Сергей Фьодоров получи признание и от Александър Овечкин

Капитанът на Вашингтон Кепитълс Александър Овечкин каза, че Сергей Фьодоров е бил страхотен съотборник. Двамата играха заедно за Кепитълс през сезон 2008-09 и за руския национален отбор. Фьодоров лично е поканил 40-годишния нападател на церемонията по овековечаването на фланелката с неговия номер в Детройт, която ще се проведе в нощта на 12 срещу 13 януари.

„Когато бях малък, чувах за Детройт, за Фьодоров, Ларионов, Козлов, Фетисов, Константинов... И, разбира се, след това искаш да станеш хокеист. Тогава нямахме много видеоклипове с тях как играят. Сега има вестници, които пишат за „Руската петица“. Имах късмета да се срещна и да играя с Фьодоров. Той беше фантастичен съотборник и един от най-добрите играчи, с които някога съм играл“, цитира журналистката Даниел Брус думите на Овечкин.

Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години
Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години

Капитанът на Вашингтон отбеляза, че има добри отношения с Фьодоров, на когото Овечкин отдава заслугата за това, че му е помогнал да подобри играта си.

Фьодоров игра за Детройт от 1990 до 2003 г. и спечели три Купи Стенли с отбора. През 1994 г. той стана първият европеец, спечелил трофея Харт, най-полезен играч в НХЛ.

Младият български хокеист Нино Томов удължи договора си с чешкия Спарта (Прага)
Младият български хокеист Нино Томов удължи договора си с чешкия Спарта (Прага)
Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом в Земеринг

Анина Цурбриген не завърши първия манш на гигантския слалом в Земеринг

  • 27 дек 2025 | 12:56
  • 1055
  • 0
Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години

Започна хокейният Мондиал за младежи до 20 години

  • 27 дек 2025 | 06:26
  • 1903
  • 0
Норвежката асоциация по биатлон със забрана към спортистите след смъртта на Бакен

Норвежката асоциация по биатлон със забрана към спортистите след смъртта на Бакен

  • 26 дек 2025 | 16:48
  • 11437
  • 2
Веригата по ски-скок "Четирите шанци" ще има и женско издание от 2026-а

Веригата по ски-скок "Четирите шанци" ще има и женско издание от 2026-а

  • 26 дек 2025 | 16:06
  • 909
  • 1
Камила Валиева официално се завръща на леда

Камила Валиева официално се завръща на леда

  • 26 дек 2025 | 15:40
  • 1164
  • 0
Младият български хокеист Нино Томов удължи договора си с чешкия Спарта (Прага)

Младият български хокеист Нино Томов удължи договора си с чешкия Спарта (Прага)

  • 26 дек 2025 | 13:37
  • 1517
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 6952
  • 11
Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

  • 27 дек 2025 | 13:40
  • 1465
  • 1
Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

Десподов направи анализ на 2025-та и каза кой трябва да спечели “Футболист на годината”

  • 27 дек 2025 | 09:18
  • 10082
  • 8
Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

Бомба в Сърбия: Шалке 04 пожела Янис Карабельов

  • 27 дек 2025 | 13:11
  • 3543
  • 6
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 11809
  • 5
Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

Африкански гранд отново иска Мустафа Сангаре

  • 27 дек 2025 | 11:00
  • 6495
  • 12