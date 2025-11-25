Радо Янков: За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа

Състезателите на Българската федерация ски предпочетоха да се натоварват с големи очаквания за предстоящата кампания. Най-категорични в това бяха сноубордистите Тервел Замфиров и Радослав Янков. Замфиров, който през миналата година спечели световна титла, и Янков, който е единственият българин, печелил Световната купа, ще бъдат водещите лица на националния отбор в паралелните дисциплини.

"За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа. Искам да благодаря на федерацията по ски за подкрепата, която винаги ми е оказвала през години и която, мисля, съм оправдавал през годините. Предстои ми четвърто участие на Олимпийските игри, подготовката ми премина при чудесни условия. Очаква ме много натоварен сезон, в който има 18 старта за Световната купа. Надявам се нещата за мен да вървят добре, но не искам да си поставям никакви очаквания. Черешката на тортата ще бъде стартът в Банско, както и Олимпийските игри", посочи Радо Янков.