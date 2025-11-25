Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Радо Янков: За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа

Радо Янков: За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа

  • 25 ное 2025 | 14:44
  • 208
  • 0

Състезателите на Българската федерация ски предпочетоха да се натоварват с големи очаквания за предстоящата кампания. Най-категорични в това бяха сноубордистите Тервел Замфиров и Радослав Янков. Замфиров, който през миналата година спечели световна титла, и Янков, който е единственият българин, печелил Световната купа, ще бъдат водещите лица на националния отбор в паралелните дисциплини.

Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!
Тервел Замфиров: Влизам в новия сезон отпочинал и изключително мотивиран!

"За мен това ще бъде 20-и сезон в Световната купа. Искам да благодаря на федерацията по ски за подкрепата, която винаги ми е оказвала през години и която, мисля, съм оправдавал през годините. Предстои ми четвърто участие на Олимпийските игри, подготовката ми премина при чудесни условия. Очаква ме много натоварен сезон, в който има 18 старта за Световната купа. Надявам се нещата за мен да вървят добре, но не искам да си поставям никакви очаквания. Черешката на тортата ще бъде стартът в Банско, както и Олимпийските игри", посочи Радо Янков.

Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи
Цеко Минев: Предстои ни един много дълъг и тежък сезон! Надявам се да постигнем по-сериозни успехи
Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Зимни спортове

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон

Звездите на федерацията по ски представят целите за олимпийския сезон

  • 25 ное 2025 | 09:38
  • 1207
  • 0
Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас

  • 25 ное 2025 | 09:35
  • 688
  • 0
Сезонът във фрийстайла обещава да бъде исторически

Сезонът във фрийстайла обещава да бъде исторически

  • 24 ное 2025 | 17:06
  • 994
  • 0
Германската ски асоциация ще награди посмъртно Лаура Далмайер

Германската ски асоциация ще награди посмъртно Лаура Далмайер

  • 24 ное 2025 | 16:26
  • 1071
  • 0
Александър Романов няма да играе около половин година заради операция

Александър Романов няма да играе около половин година заради операция

  • 24 ное 2025 | 12:48
  • 781
  • 0
Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

Кейл Макар отбеляза единствения гол при победа на Колорадо над Чикаго

  • 24 ное 2025 | 09:22
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17133
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544472
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8846
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7303
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2845
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7456
  • 2